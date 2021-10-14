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一直持續感覺到直達眼睛深處的疲勞感，甚至眼睛乾澀而只能模糊地看著遠方事務。像這樣受眼睛問題困擾的民眾增加，上田章子表示，原因當然與電腦或是手機使用過度以及眼睛疲勞有關，另外肩膀僵硬之類的原因也會引發眼睛問題。如果眨眼的次數減少，更會讓乾眼症更加惡化。現在，因為藍光的作用以及其他因素造成眼睛加倍疲勞。為了讓眼睛更加舒服，首先要從減少每天看著發光螢幕時間開始。
必須用電腦者 勿駝背、多休息
上田章子提醒，在工作上必須使用電腦的人，請注意（１）不要駝背。（２）不要離螢幕太近。（３）看電腦1小時休息要10分鐘並看5公尺以上的遠方景色。（４）頻繁地點眼藥水。請將以上4點銘記在心。特別推薦選擇眼淚成分相近的人工淚液眼藥水，來協助舒緩疲勞。
40歲開始對焦困難 60歲後遠近都看不清
老花眼也是讓民眾煩惱的問題。眼睛的焦距作用是來自於水晶體自動調節厚度，當這個厚度調整的機能衰退，就會造成老花眼。上田章子說明，多數的人在40幾歲的前半，會開始出現對焦困難的問題，超過60歲後，水晶體厚度就固定下來了，導致不管是近的還是遠的都會看不清楚的狀態。
很可惜的是，因為老花眼是老化現象，不管是預防方法還是治療方法都沒有。只是想要稍微改善的話，也許像是多焦點這樣遠視近視兩用的隱形眼鏡也不錯。對那些因為老花眼而放棄許多運動，如高爾夫的民眾來說，應該能延長打球年齡。
符合淚液成分人工淚液 選配多焦點隱形眼鏡
眼睛疲勞的症狀加劇的話，頭痛、肩膀僵硬、噁心感之類全身的症狀都會接踵而來。上田章子建議，點有眼淚成分的眼藥水，推薦無添加防腐劑對眼睛很好的人工淚液型眼藥水；多焦點隱形眼鏡是中心看眼前、周圍看中間、外圍看遠處，按照遠近程度排列成環狀。因為可以自然移動視線，所以遠視近視兩用是可以的。從現在就開始做吧！
上田章子 醫師
Ueda Akiko／眼科專業醫師、日本體育協會運動醫師。1995年畢業於東京大學醫學部醫學科。曾任職於東大醫學部附屬醫院，2012年10月開始為第2上田診所院長。曾是東大醫學部高爾夫球社、HC10
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第82期
（文章授權提供／ALBA高爾夫雜誌）
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 步入中年乾眼症、老花眼齊發 日本醫師建議對策
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