哈佛北京書院將遷台大　中國外交部：反對人文交流政治化

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《哈佛紅報》7日時搶先揭露與中方合作的暑期中文進修計畫有所變動，隨後哈佛大學12日也在官網公布此事。根據報導指出，哈佛大學表示是因為北京語言大學「缺乏友善態度」。再加上近年來，該計劃在取得教室和宿舍的問題上，不斷面臨來自合作方的刁難。所以決定自2022年起改與台灣大學合作。
「哈佛北京書院」負責人劉力嘉（Jennifer Liu）教授表示，台北是摩登與傳統的有趣結合體，而且也是練習中文的好地方，「無論該計劃位於何處，我們都非常有信心，學生將會收穫滿滿」。
對此，中國外交部發言人趙立堅13日在例行記者會被記者提問後，做出相關回應。趙立堅表示，他個人並沒有掌握有關情況，但強調中方一貫歡迎外國留學生來華學習進修，高度重視保護留學生的合法權益，積極回應留學生的合理關切和訴求。趙立堅進一步表示，「中方也反對任何將人文交流政治化的做法。
針對「哈佛北京學院」移往台北，中國國台辦先前也進行回應，指出這是一個「普通的校際交流項目」，僅一個合作項目不能執行下去，沒有什麼值得大驚小怪的，也沒有什麼值得大肆渲染的。
我國外交部發言人歐江安則表示，我方樂見哈佛大學與台灣大學建立 2 校合作計畫，並且歡迎哈佛大學選送美國優秀菁英來台灣研習華語文。並指出，外交部深信，我國民主自由體制、社會多元蓬勃發展，將可使美國青年學子對台灣及華語世界能有更深入的認識，只有在沒有言論審查的自由環境中，才能有最好的學習成效。