阿公阿嬤重陽畫金山美景 室內設計師返鄉免費教銀髮速寫
從事室內設計工作40多年的金山銀髮速寫藝術家李賜民，因工作告別繪畫熱情，直到退休重返家鄉才又重拾畫筆；並於重陽節在新北市立圖書館金山分館推出創作個展，同時免費開設銀髮速寫課，教銀髮長者用畫筆勾勒出與眾不同的家鄉風情。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-14 10:40:38
金山的阿公阿嬤在老師的指導下，用畫筆畫出家鄉美景，同時將自己的畫作轉印在馬克杯上，製作獨一無二的「專屬紀念品」，過一個不一樣的重陽節；80歲的黃阿嬤說，退休後經常到金山圖書館看書報，打發時間，從來沒有想過自己竟然也可以跟老師一樣，把每天看到的家鄉景色畫出來，覺得很有成就感。
到圖書館義務教學的今年67歲速寫藝術家李賜民，是土生土長的金山人，退休後返回金山老家，六年來走訪北海岸各地，用一支彩筆速寫家鄉之美；不管是金山的地標「燭臺雙嶼」，還是療癒的荷花田，甚至朱銘美術館的雕塑作品，都是畫筆捕捉的對象，將北海岸的美景變成一幅幅畫作。
李賜民指出，自高中離鄉，在外地工作40餘年之後，再回到金山，覺得家鄉的景色既熟悉又陌生，因而開始佇足北海岸各地取景作畫，透過速寫重新親近鄉，也成為退休後另一種「慢活」的人生態度；「速寫，沒有好壞對錯，也不是比快，而是將眼前所見結合當下的心情畫出來。」
金山分館主任蕭千惠說，迎接重陽節，搭配李賜民「燭夢舞臺，嶼您有約」創作個展，圖書館至11月11日止同時推出免費的「速寫我的樂活人生」阿公阿嬤的畫畫課，帶金山的銀髮長者創作自己的家鄉回憶；詳細的活動資訊，請至新北市立圖書館的網站查詢，或電（02）24984714洽詢。