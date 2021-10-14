城中城房價萎靡成「居住安全死角」 最低每坪僅2.8萬元
高雄市鹽埕區府北路「城中城」大樓今（14）晨2時許發生火警，目前警消陸續送醫40人，8人到院前OHCA；據了解，城中城因公共設施年久失修，房價一直萎靡，住戶多為經濟弱勢，由於房價太過便宜，造成沒有多餘經費維護社區品質，成為居住安全的死角，實際查閱實價登錄網站，城中城大樓今年最低成交價每坪僅2.8萬元。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-14 11:06:35
城中城大樓被民眾戲稱為「高雄第一廢墟大樓」、「高雄第一鬼樓」，城中城在民國70年完工，當時規劃地上12樓、地下2樓，裡面還有商場、歌廳、電影院、餐廳，目前變成地下1、2樓未使用，地上1至5樓廢棄中，7至11樓約有120户住戶；鹽埕區府北里長林傳富今天表示，目前上百戶住戶中，多為失智或肢體障礙長輩。
屋齡超過40年的城中城，今年6月最低成交價為每坪僅2.8萬元，以27萬元售出約9.5坪的小套房；最高成交價則在7月份的每坪16.9萬，以305萬售出約2房一廳的住家。過去城中城大樓在2012年有過更低的成交價，9.76坪僅售18萬元，換算每坪1.8萬元。
近年來城中城管委會有積極推動社區管理，素質比起以往有提升，不過公共區域內仍堆放雜物、鐵門上也寫著「請勿在此小便」等，整體居住品質仍有待提升。
高雄消防局表示，目前警消陸續送醫40人，8人到院前OHCA，本次大火火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，建築物老舊，室內雜物堆放眾多，造成救災行動困難，呼籲民眾，家中勿堆積過多雜物，避免發生火災時延燒，並保持樓梯間通暢，同時注意用火用電安全，且裝設住宅用火災警報器，以利發現火災時迅速通報119，減少人命傷亡及災害損失。