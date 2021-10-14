哈佛北京書院將遷台 周玉蔻曝關鍵：擔心學生被逮變人質
美國哈佛大學刊物「哈佛紅報」（The Harvard Crimson）報導，該校暑期中文進修計畫「哈佛北京書院」將自明年起改與台灣大學合作，並改名為「哈佛台北書院」；對此，哈佛校友、資深媒體人周玉蔻今（14）日分析，哈佛從北京轉來台灣的主要考量，應該是擔心學生隨時會被逮捕變人質。
據報導，「哈佛北京書院」（Harvard Beijing Academy）負責人劉力嘉（Jennifer Liu）表示，決定移到台北是因為北京語言大學態度不友善，暑期進修課程在取得教室和宿舍問題上，不斷遭受中方刁難，北京語言大學2019年還通知，不能再舉辦7月4日美國國慶、吃披薩、唱美國國歌的慶祝聚會。
外交部證實，哈佛大學決定自2020年起，中止與北京語文學校合辦16年的暑期華語研習計畫「哈佛北京書院」，改與台灣的台灣大學合作，成立「哈佛台北書院」，規劃自2022年起，每年暑期選送學生來台研習華語文。
台大校方指出，2019年就與哈佛大學洽談送學生來台大學華語的合作，因疫情影響延期，明年暑假哈佛將選送60名學員，到台大修讀為期8周的中文課程，並搭配參訪景點九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等，以及書法、象棋、剪紙、包餃子等文化活動，希望台大的自由學術氛圍，能為優秀的哈佛學員奠定穩固的中文根基，同時，在哈佛與本地學生的課外互動中，提升台大學生的國際視野。
對此，畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院、獲公共行政碩士學位的周玉蔻，今天在臉書發文分析，哈佛大學不敢讓他們的大學部學生去北京學中文，轉來台灣，學習環境固然是原因，但「擔心他們隨時隨地會被逮捕變人質，應該是背後主要考量！」