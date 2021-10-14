青青穿「口罩Bra」惹議　本人回應：沒有浪費

網紅青青雖然因仙人跳風波丟掉JKF女郎頭銜，但新聞曝光率提升不少她的知名度，先前飛到國外打疫苗、在巴黎住處遭竊等消息，又頻頻登上媒體版面，堪稱新一代話題女王。青青寵愛IG上65萬名粉絲，日前上傳一張穿「口罩內衣」的自拍，讓人眼睛大吃冰淇淋。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-14 12:03:02｜2021-10-14 12:35:32
青青雙十節發文：「國慶日大家一起做好防疫。」並附上戴口罩的照片，只見她除了臉上的口罩，還將另外兩個口罩打結，製成口罩Bra穿在身上，F罩杯豐胸、狹長事業線見客，配上牛奶色美肌，吸引超過7萬人按讚、1.6萬人留言。
插畫家泥泥學姐看到照片後，留言問：「還有口罩的職缺嗎？」YouTuber陳比熊直呼「好罩」，粉絲更是原地暴動，「天啊！這個太厲害了，大家一定都會乖乖聽話的」、「性感又有創意」，不過有人表示：「雖然不會因為口罩製造而短缺，但還是建議改用別的來代替比較好...」青青回應：「放心，我有拿來戴口罩，沒有浪費哦！」（編輯：楊穎軒）
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