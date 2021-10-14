全台26個熱門重劃區餘屋大調查　六都行政區房市觀察指標

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但若從近年買賣移轉棟數的成長，也能清楚看到房市增溫的情況。過去十年來的十年線為30.9萬棟，2016年24.5萬棟為谷底，其後又逐步攀升至2020年達32.6萬棟，由於今年上半年的交易量為17.5萬棟，創近八年同期新高，戴德梁行就預估今年交易量應會落在34萬至35萬棟間，逐年漸高。戴德梁行董事總經理顏炳立分析，30萬棟是剛性的硬需求，若超過，代表市場看好，長線置產、資金配置的人出籠，去年這樣的購屋族群就大增。
該報導指出，低利率、高通膨，市場沒有供給，買方願意追價，「房市又回到了賣方市場」。根據內政部六月底發布最新的空餘屋報告發現，全台新建餘屋維持高水位，從2013年第一季的2.7萬戶逐季增長，至2020年第二季達7.6萬戶，且從2016年第三季破7萬戶後，每季再也沒有低於7萬戶。
景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，內政部的空、餘屋調查數據，說明全台的空、餘屋都處在高水位，但有些地區的餘屋去化表現依舊亮眼。大量供給究竟是否形成房市隱憂？以及美國量化寬鬆十一月開始減碼，對於追價者仍需審慎避免黑天鵝突然冒出，皆是此刻房市投資人必須釐清的關鍵。
而這一次的房市九宮格，採用北中南的二十六大重劃區數字，而非以行政區作區分。以各地區的空、餘屋數字坐落相對的九宮格坐標位置，分為三大區塊，平衡線左下為「抗跌保值區」，平衡線附近為「平穩區」，平衡線右上為「議價區」。
章定煊強調，房市九宮格分類的三大區塊非關重劃區的好壞，而是指當地的供需與價格關係，因為沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格。指標是告訴讀者相對議價空間的大小，比如在議價區想完成不敗交易，價格就要殺到夠漂亮，而不適合去追高。更何況，台灣已經步入高齡少子化的人口結構，未來的房屋供需變化值得關注。