麥當勞玉米濃湯總超淡？員工揭「驚人真相」 證據被抖出
玉米濃湯是家庭餐桌上常見的湯品，更是許多店家或牛排館中常提供的經典美食，而速食店一般也會販售，像是麥當勞、丹丹漢堡等等都有，不過，近日就有Youtuber分享麥當勞玉米濃湯的秘密，意外引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 12:21:59
Youtuber露易莎因先前曾在麥當勞打工過，因此近期上傳新片，分享在麥當勞的大小事，其中一環節講到「先前有一位客人拿著玉米濃湯到櫃台很生氣的說『你們這個玉米濃湯為什麼都不濃啊？』然後店組長就超氣，直接把菜單給客人看，表示「我們寫的是玉米湯，沒有濃！」
組長接著表示「如果你喝到很濃的，那就是放比較久的！懂嗎？不要鬧了！」讓該位客人摸摸鼻子就走了；而仔細端看麥當勞官網，確實菜單上的名稱寫的是「玉米湯」並不是「玉米濃湯」，也因此若大家去購買時，總認為麥當勞玉米濃湯口味比較淡，也是很正常的事情！
另外，針對麥當勞大家經常誤會的狀況，露易莎也作出解釋，表示「薯條去鹽的點法，並非等於現炸，如果真的要吃現炸，就直接告知店員，店員也會告知要等待4分鐘，不要自己點去鹽沒拿到現炸又遷怒店員」。
影片曝光後，引發討論「難怪每次喝都覺得有點淡，剛剛看官網才發現真的是玉米湯XD」、「每次都很想糾正客人那是玉米湯，但是又很怕被客訴（前麥胞路過）」、「做過服務業就會懂你在說什麼」、「以客為尊真的是不行，客人太奧就欠教訓哈哈哈，喜歡這種經驗分享」。（編輯：張嘉哲