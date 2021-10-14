美新任亞太助卿國務院會蕭美琴　中國使館提交涉

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新聞稿稱，美方上述言行嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，「對外發出極為錯誤和不負責任的信號。中方堅決反對、強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉。」
新聞稿又說，美方領導人和高級官員多次表示，美方從無意改變一個中國政策。「然而美方的言行一再表明，其承諾根本就是一句空話。美方這種說一套、做一套的拙劣伎倆可以休矣。」
新聞稿並表示，中方奉勸美方趁早拋棄「以台制華」的幻想。「任何挑戰一個中國原則和中方核心利益的言行，必將遭到中方堅決回擊。美方不要幻想一邊尋求中方支持配合，一邊恣意妄為在台灣問題上挑戰中方紅線。中方絕不吃這一套。」
新聞稿最後稱，中方敦促美方以實際行動落實中美元首通話精神，兌現承諾，為中美關係重回健康穩定發展軌道創造條件。
對於這次會晤，駐美代表處表示，康達上任兩週餘，即與蕭美琴會面，且雙方深談1小時，討論台美雙邊與區域等雙方關切議題，互動極為友善和正面，充分展現美國總統拜登（Joe Biden）政府高度重視台美關係，積極鼓勵雙邊各層級交流的政策立場。
此外，蕭美琴當天也與主管經濟成長、能源與環境的美國國務次卿費南德茲會面，談論包含召開第2屆「台美經濟繁榮夥伴對話」等台美經濟議題。雙方雖都未透露會面地點，但依研判應也是在國務院內。
媒體日前報導，徐衍璞近期率領小型訪團赴美。國防部長邱國正12日說，這並非密訪，而是按照年度期程進行的交流工作，在行前他已接獲報告，這是年度性的必要碰面場合。（編輯：繆宗翰/翟思嘉）1101014