朱立倫兼智庫董事長　連結民間、籌組藍軍大智庫

國民黨智庫今（14）日召開董事會，由國民黨主席朱立倫兼任董事長，也聘請無黨籍、前行政院長張善政為副董事長，以及前黨副秘書長柯志恩擔任智庫執行長，朱立倫說，未來智庫要擴大範圍，不是只是國民黨的智庫，要連結各領域的民間智庫，包含公共衛生醫療、環保、科技、財經、教育等領域的智庫，將來形成「影子內閣」、準執政黨的規模，希望提出的政策能符合民眾的需要。
記者余祥／台北報導
2021-10-14 12:35:56
媒體詢問，前副董事長連勝文曾說，智庫與黨團的橫向溝通不順暢，之後要如何加強溝通，朱立倫說，最重要的是，黨團、智庫、黨中央三合一，這幾天跟立委座談也提出黨團、智庫、黨中央三合一，智庫執行長柯志恩是立委出身，副執行長是現任首席副書記長，所有重要議題也會跟立院黨團合作，不但是合作，而是合而為一。
張善政則認為，智庫要能跟立院溝通的更好，應該更關注現在民眾關心的議題，從這些議題切入，讓立委有更即時發揮的空間，將來會更關注輿情蒐集。
至於是否有跟前高雄市長韓國瑜聯繫？張善政說，持續都有連繫，韓國瑜給予他祝福。
明日立法院施政總質詢，國民黨團已經預告會有抗議行動，是否擔憂朝野和諧？朱立倫說，他再次呼籲蔡英文總統，絕對不要縱容污辱女性、羞辱國會的閣揆，他也呼籲立法院長游錫堃，作為立院大家長，可以容許如此鴨霸、羞辱國會議員的閣揆，公然羞辱國會議員嗎？這是是非公道的問題，不要有政黨之別，請蔡英文主持公道，請游錫堃嚴格要求行政院長蘇貞昌盡速道歉，若不道歉，就只有下台這條路。
媒體詢問，未來是否會重啟國共溝通平台？朱立倫說，兩岸持續保持暢通的溝通，若未來有各項論壇舉辦，都會參加。