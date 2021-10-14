《魔物獵人崛起》Steam試玩版上線 建議配備公開

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本次試玩 Demo 提供5 項體驗任務，包含操作與新系統教學的「基礎訓練任務」與「操龍訓練任務」，討伐任務則有「討伐鐮鼬龍王」、「討伐泡狐龍」以及「討伐怨虎龍」並支援最多 4 名玩家一同遊玩。玩家本次試玩版亦可體驗全部 14 種武器，《崛起》新系統「翔蟲」、「操龍」等元素也包含在內。
- 最低配備（1080p/30fps、畫面設定為「低」）:
處理器: Intel Core i3-4130 or Core i5-3470 or AMD FX-6100
記憶體: 8 GB 記憶體
顯示卡: NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) or AMD Radeon RX 550
DirectX 版本：12
儲存空間: 23 GB 可用空間
- 建議配備（1080p/30fps、畫面設定為「中」）:
處理器: Intel Core i5-4460 or AMD FX-8300
記憶體: 8 GB 記憶體
顯示卡: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) or AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)
DirectX 版本：12
儲存空間: 23 GB 可用空間
此外，搶先體驗試玩版的玩家，可在《魔物獵人 崛起》正式上線後，獲得特典「體驗版遊玩特典道具套裝包」，而體驗版之存檔無法繼承至製品版。《魔物獵人 崛起》預計 2022 年 1 月 13 日正式登上 PC Steam 平台。
《魔物獵人 崛起》預計 2022 年 1 月 13 日正式登上 PC Steam 平台。