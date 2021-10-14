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《魔物獵人崛起》Steam試玩版上線 建議配備公開

▲《魔物獵人崛起》Steam試玩版上線
▲《魔物獵人崛起》Steam試玩版上線

記者吳柏勳/綜合報導

2021-10-14 13:16:24

CAPCOM 在上個月底宣布《魔物獵人 崛起》將在明年 1 月 13 日登陸 PC Steam 平台，而今（14）日也正式釋出了 Steam 試玩版，可遊玩內容則與當初 Nintendo Switch 體驗版大同小異，不過任務並沒有出發次數限制。

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根據官方資訊，《魔物獵人 崛起》 Steam 版在保留了無拘無束縱橫馳騁的狩獵體驗之餘，更支援 4K 解析度、高解析度紋理與高幀率模式，可使用鍵鼠操作並配合不同電腦配置的自定義設定，同時支援語音聊天與 Ultrawide 螢幕。

本次試玩 Demo 提供5 項體驗任務，包含操作與新系統教學的「基礎訓練任務」與「操龍訓練任務」，討伐任務則有「討伐鐮鼬龍王」、「討伐泡狐龍」以及「討伐怨虎龍」並支援最多 4 名玩家一同遊玩。玩家本次試玩版亦可體驗全部 14 種武器，《崛起》新系統「翔蟲」、「操龍」等元素也包含在內。

  • 最低配備（1080p/30fps、畫面設定為「低」）:
作業系統: Windows 10 （64-bit）
處理器: Intel Core i3-4130 or Core i5-3470 or AMD FX-6100
記憶體: 8 GB 記憶體
顯示卡: NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) or AMD Radeon RX 550
DirectX 版本：12
儲存空間: 23 GB 可用空間

  • 建議配備（1080p/30fps、畫面設定為「中」）:
作業系統: Windows 10 （64-bit）
處理器: Intel Core i5-4460 or AMD FX-8300
記憶體: 8 GB 記憶體
顯示卡: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) or AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)
DirectX 版本：12
儲存空間: 23 GB 可用空間

▲Steam試玩版提供討伐任務「討伐鐮鼬龍王」、「討伐泡狐龍」以及「討伐怨虎龍」
▲Steam試玩版提供討伐任務「討伐鐮鼬龍王」、「討伐泡狐龍」以及「討伐怨虎龍」
此外，搶先體驗試玩版的玩家，可在《魔物獵人 崛起》正式上線後，獲得特典「體驗版遊玩特典道具套裝包」，而體驗版之存檔無法繼承至製品版。《魔物獵人 崛起》預計 2022 年 1 月 13 日正式登上 PC Steam 平台。

▲體驗版遊玩特典道具套裝包
▲體驗版遊玩特典道具套裝包
《魔物獵人 崛起》預計 2022 年 1 月 13 日正式登上 PC Steam 平台。

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