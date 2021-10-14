蘇貞昌、鄭麗文質詢爆口角衝突 邱國正：來備詢都很誠懇
行政院長蘇貞昌日前在總質詢時面對國民黨立委鄭麗文質詢時暴怒，用台語辱罵鄭「不要臉」，引爆藍綠混戰，國民黨團要求蘇貞昌道歉。國防部長邱國正衝突當時陪同蘇貞昌備詢，邱表示沒被嚇到，並表示來立院備詢都很誠懇。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-14 13:32:36｜2021-10-14 14:57:52
立院外交及國防委員會今日以「因應台灣周遭環境變化，國軍整體戰力整備精進作為」為題，邀請國防部進行報告。邱國正會前被問到蘇貞昌與鄭麗文質詢衝突，是否有嚇到？邱國正表示沒被嚇到，個人表達方式他都不予置喙，但基本上來作備詢都會很誠懇，畢竟委員是代表民意，他提出的質詢會妥善應答，態度就如此。
而媒體追問是否比較認同鄭麗文?邱國正回應表示，「沒有什麼認同或不認同，我們備詢的方法就是用很誠懇態度，面對、針對我的問題做一個答覆，沒有多做一個著墨。」
蘇貞昌週二（12日）赴立院施政報告與備詢總質詢時，原本鄭麗文提及兩岸軍力失衡，政府如何保衛台灣，訊問「要不要爭取核子潛艦？」卻遭蘇貞昌反問「你要投降嗎？」鄭麗文反嗆，怕到時投降的第一個是你，第二個是總統蔡英文！蘇貞昌怒大反嗆，「不會像你這麼不要臉！」，引發鄭麗文爆氣衝向備詢台前，要求蘇貞昌道歉。