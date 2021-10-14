投資虛擬貨幣穩賺不賠？警耐心勸阻保住29萬元

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四維派出所昨員警（13）日下午3時左右，接獲報案指出疑似有遭詐騙案件，八德區金和路的國泰世華銀行，有民眾準備要臨櫃匯款新台幣29萬元至網友指定帳戶，國泰世華銀行經理鍾珮芸及行員王慶瑜發現民眾疑似遭詐騙便立即報警處理，四維所警員曾偉誌、莊宗諭獲報便立即趕往處理。
員警到達現場後發現，這名年約40歲的周姓女子稱在LINE平台上認識名為「入資專員」的帳號暱稱，誆稱投資虛擬貨幣穩賺不賠等話術吸引周女，周女了解細節後準備投資，欲匯款新台幣29萬元至對方指定帳戶。員警苦口婆心向周女解釋，周女起初深信不疑，但員警分析表示，近來通訊軟體上假廣告及假投資情況甚多，且頻傳虛擬貨幣交易遭詐騙案例，如欲投入金錢投資一定要小心謹慎查證，避免金錢一去不復返。
最後，經警方與銀行行員解釋分析後，周女亦覺得此投資恐有遭詐騙之虞，遂打消匯款念頭，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案。八德警方也提醒民眾，如遇通訊軟體或網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認。也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助，共同為降低受騙案件出一份心力！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。