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國內最年輕！24歲男接種AZ後過世　無慢性病史僅尿酸過高

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。圖圍資料照，非本事件人事物。（示意圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。圖圍資料照，非本事件人事物。（示意圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-14 15:02:19｜2021-10-14 15:05:00

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）表示，昨新增3件疑似接種疫苗後死亡個案，其中最年輕者為24歲男性，為接種AZ疫苗，本身僅尿酸過高，目前為國內最年輕的疑似接種疫苗後死亡個案。

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根據指揮中心統計，昨日新增3件疑似接種疫苗後死亡個案，其中2件為AZ，是2位男性，年齡介於24至77歲，為接種疫苗後18至22日間發生；同期間新增1例接種莫德納疫苗後死亡個案，為75歲女性，為接種疫苗後1日發生。

莊人祥指出，該案僅尿酸些微偏高，其他並未有慢性病史，於9月11日接種AZ疫苗後，當天回家出現體溫偏高症狀，有服用退燒藥，於同月13日就退燒，其他並無不舒服的症狀，但於9月29日上午11時經家人發現，躺臥在房間內且並未回應，經救護車緊急送醫，但到院前已無呼吸心跳，經急救後宣告不幸過世。

莊人祥指出，該案已於10月5日進行法醫解剖，後續會再關注結果；該案確實是目前有通報以來最年輕的個案，但死亡原因是否與疫苗有正相關，還需進一步研判。

▲中央流行疫情指揮中心14日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14583例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心14日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14583例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心14日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心14日說明最新疫報。新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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