國內最年輕！24歲男接種AZ後過世 無慢性病史僅尿酸過高
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（14）表示，昨新增3件疑似接種疫苗後死亡個案，其中最年輕者為24歲男性，為接種AZ疫苗，本身僅尿酸過高，目前為國內最年輕的疑似接種疫苗後死亡個案。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-14 15:02:19｜2021-10-14 15:05:00
根據指揮中心統計，昨日新增3件疑似接種疫苗後死亡個案，其中2件為AZ，是2位男性，年齡介於24至77歲，為接種疫苗後18至22日間發生；同期間新增1例接種莫德納疫苗後死亡個案，為75歲女性，為接種疫苗後1日發生。
莊人祥指出，該案僅尿酸些微偏高，其他並未有慢性病史，於9月11日接種AZ疫苗後，當天回家出現體溫偏高症狀，有服用退燒藥，於同月13日就退燒，其他並無不舒服的症狀，但於9月29日上午11時經家人發現，躺臥在房間內且並未回應，經救護車緊急送醫，但到院前已無呼吸心跳，經急救後宣告不幸過世。
莊人祥指出，該案已於10月5日進行法醫解剖，後續會再關注結果；該案確實是目前有通報以來最年輕的個案，但死亡原因是否與疫苗有正相關，還需進一步研判。
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