EVANGELION新世紀福音戰士 限定快閃店10/21起全台巡迴

日本官方直接授權，在日本池袋以及箱根展開的「EVAGELION STORE」將以快閃店「EVANGELION 新世紀福音戰士 限定快閃店」的形式展開巡迴，首站於10/21在新光三越台北信義新天地A11登場，超過百款全日版品空運抵台。現場還可獲得全球獨家、台灣專屬的典藏紀念卡。

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隨著《福音戰士新劇場版：終》推出，日本官方推出一系列值得珍藏的週邊精品，如劇場版壓克力立牌、呈現電影壯闊畫面的紀念明信片、充滿魄力的機體壓克力立牌及模型、以初號機和2號機設計的造型馬克杯、粉絲熟悉的朗基努斯之槍鑰匙圈、劇場版紀念外套等等，更有與品牌聯名推出的刺繡外套、收納包、擦手巾、限定紀念拼圖、使徒，及最具收藏價值的動畫原畫畫冊及全紀錄全集圖像等百款商品。

▲台灣限定典藏紀念卡

活動期間於「EVANGELION 新世紀福音戰士 限定快閃店」消費還可能獲得台灣獨家特典「典藏紀念卡」乙張，以碇真嗣、渚薰、綾波零、明日香、真希波5位主角及對應福音戰士設計，卡面採特殊印刷技術，傳達近未來科技感。

「EVANGELION 新世紀福音戰士 限定快閃店」10月21日台北市首站搶先登場，全台灣北、中、南巡迴共 4 站免費入場。

10/21~11/7 ：新光三越台北信義新天地A11

11/18~12/5 ：新光三越台南新天地

12/7~12/15 ：新光三越台北站前店