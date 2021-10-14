瞄準東南亞！智庫論壇分享投資趨勢　帶領台商開創新商機

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新南向國家高達18國，首波交流國家選定6國，包括越南、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓與印度。近年來，台灣將供應鏈轉往新南向6國趨勢越來越明顯，受到美中貿易戰、全球疫情衝擊、各國貿易保護主義興起、中國環保及勞工成本升高影響，適逢東南亞國家投資政策逐漸鬆綁，自2018年起，東協國家和印度就已經被台商視為轉移生產地的主要選擇。
根據工研院產科國際所2021年4月調查顯示，有超過4成台企已經佈局新南向國家，未佈局的企業中也有超過25％表示未來確定會佈局新南向，包括其內需市場、低廉的人工成本、是CPTPP會員國等，都是吸引台商的重要原因。不過，調查也發現，有超過58%企業擔心東南亞政治局勢不穩，超過5成的企業認為文化溝通和產業聚落不完整是降低誘因的原因。
在新南向國家中，馬來西亞基礎建設相對完整，勞工教育程度佳；印度和印尼則具備人口充沛和內需市場較大的優勢；越南目前勞工薪資最具競爭力，勞動趨勢成長也十分明顯，未來將逐漸墊高人力成本。儘管各國優劣勢不同，但強化製造業、加速數位轉型、發展電動車輛和加強基礎建設則是各國產業政策共同主軸，也是台商在後疫情時代前進東南亞投資可著重的面向。
就實務經驗而言，多位新南向台商代表們分享台商在疫情下面臨的危機與契機，以及相關投資建議。越南台商代表謝朝煌指出，疫情下不少越南台商面臨資金及人才供應鏈衝擊，如勞力密集產業就因疫情缺工，而停工也讓中小企業面臨財務匱乏的危機。不過，這些危機促使企業思考產業升級，如引入自動化、設立產學專班、培育本土化人才和經營多元化資金管道等。他指出，疫情下的挑戰凸顯出企業營運的問題，也提供轉型的契機。
馬來西亞台商代表李芳信則指出，馬來西亞國內已有大量的移工，不適合勞力密集產業投資，但馬來西亞是RCEP、CPTPP的會員，可以提供更多經貿機會。面對後疫情時代來臨，馬來西亞和新加坡都開始秉持「與病毒共存」的方針，未來的商業模式要以新思維來應對，企業要有改變的決心，更要有「決戰境外」的格局。
印尼台商代表賴維信則鼓勵台商，在投資前應從各個面向深入的了解印尼國情，不要只將關注重點放在「優惠政策」上，目光要放得更長遠，以百年基業為目標，秉持「把印尼當作我們的內銷市場，將台灣併入東南亞」的理念去經營。