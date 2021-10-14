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巷仔內／意外成為立院衝突點　台灣為何不需要核子潛艦？

▲美國海軍洛杉磯級核子動力攻擊潛艦。（圖／美國海軍）
▲美國海軍洛杉磯級核子動力攻擊潛艦。（圖／美國海軍）

記者呂炯昌／特稿

2021-10-14 16:32:18｜2021-10-14 16:39:45

國民黨立委鄭麗文日前質詢行政院長蘇貞昌「要不要向美國爭取核子潛艦」，意外引發口角衝突。核子動力潛艦雖然作戰性能較傳統柴電潛艦強，但是就技術、成本與政治效應角度來看，都不適合台灣。

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水下航行的潛艦主要分為核子反應爐提供動力與柴油機提供電力，核動力潛艦的優點是具備更長的水下續航力、更快的速度與更大的武器酬載量，澳洲在上（9）月捨棄法國柴電潛艦，改由英、美兩國提供技術協助生產核子潛艦，澳洲軍方評估報告指出，若是在南海發生衝突，扣掉往返時間傳統柴電潛艦只能持續水下任務11天左右，核子動力至少可維持77天。

核動力潛艦雖然水下續航力較傳統動力高，但是造艦與操作成本也同樣高上數倍。以美國海軍維吉尼亞級潛艦為例，每艘造艦34億5000萬美元（約合新台幣960億元），1艘核子潛艦幾乎是我國年度國防預算的1/3；另外，核動力潛艦所需要人力更是傳統動力潛艦的3倍，必須長期培訓能夠操作與保養核潛艦的官兵，並建立核子監管機制，因此有能力養核動力潛艦的國家不多，目前僅有美國、英國、俄羅斯、中國、法國與印度，多數國家仍以傳統柴電動力潛艦為主。由此可知，核子潛艦就技術與成本上並不適合台灣。

核子潛艦按照不同作戰任務的不同，分為彈道飛彈核潛艇、巡弋飛彈核潛艦與核子動力攻擊潛艦。彈道飛彈核潛艇是彈道飛彈發射平台，目的是隱藏於海中發射帶有核彈頭的彈道飛彈，實施核打擊；巡弋飛彈核潛艦則是透過發射巡弋飛彈實施戰術打擊，或是攻擊敵方航艦等水面艦；核子動力攻擊潛艦主要任務為保護我軍航艦戰鬥群、獵殺敵軍潛艦，如美軍洛杉磯級與維吉尼亞級潛艦。

就台灣海島作戰環境而言，潛艦任務為嚇阻共軍船艦犯台，甚至是戰時埋伏於中國東南沿海港口外實施反封鎖，因此具備強大攻擊力的核子潛艦根本不適合台灣。

就國際政治角度而言，過去美國只對「特殊一級盟邦」英國提供核子潛艦技術，澳洲成為繼英國之後第二個獲得美國核子潛艦技術的盟邦，蔡政府雖然經常自詡「台美關係40年來最好」，但是從美方至今不願正式宣佈售台F-35隱形戰機，改賣次一級的F-16V戰機，顯示美國對台軍售仍有所顧忌。除了擔憂機密軍事科技外洩外，美國不可能甘冒進一步激怒北京風險，售台如此強大的攻擊性武器。

就對內政治而言，核子潛艦免不了牽扯到反核與核子擴散議題。在澳洲宣布自製核動力潛艦後，鄰國紐西蘭馬上跳出來禁止澳洲核潛艦進入領海，華府也一再強調只會提供澳洲「核動力潛艦技術」，不會延伸為廣泛的核能開發轉移，例如核武等，就是為了避免澳洲國內輿論反彈，法國1970年代多次於南太平洋從事核試爆，讓澳洲民意對於發展核能技術至今仍相當排斥。蔡英文政府宣示2025年邁向「非核家園」目標，連核四都已經封存，自然沒理由引進核子動力潛艦。

▲全球最老潛艦，海軍「海獅號」潛艦完成大修後，28日將於基隆營區基地開放供民眾登艦參觀。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.9.27）
▲全球年紀最老潛艦，我國海軍「海獅號」潛艦。（圖／記者呂炯昌攝）


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