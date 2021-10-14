巷仔內／意外成為立院衝突點　台灣為何不需要核子潛艦？

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核動力潛艦雖然水下續航力較傳統動力高，但是造艦與操作成本也同樣高上數倍。以美國海軍維吉尼亞級潛艦為例，每艘造艦34億5000萬美元（約合新台幣960億元），1艘核子潛艦幾乎是我國年度國防預算的1/3；另外，核動力潛艦所需要人力更是傳統動力潛艦的3倍，必須長期培訓能夠操作與保養核潛艦的官兵，並建立核子監管機制，因此有能力養核動力潛艦的國家不多，目前僅有美國、英國、俄羅斯、中國、法國與印度，多數國家仍以傳統柴電動力潛艦為主。由此可知，核子潛艦就技術與成本上並不適合台灣。
核子潛艦按照不同作戰任務的不同，分為彈道飛彈核潛艇、巡弋飛彈核潛艦與核子動力攻擊潛艦。彈道飛彈核潛艇是彈道飛彈發射平台，目的是隱藏於海中發射帶有核彈頭的彈道飛彈，實施核打擊；巡弋飛彈核潛艦則是透過發射巡弋飛彈實施戰術打擊，或是攻擊敵方航艦等水面艦；核子動力攻擊潛艦主要任務為保護我軍航艦戰鬥群、獵殺敵軍潛艦，如美軍洛杉磯級與維吉尼亞級潛艦。
就台灣海島作戰環境而言，潛艦任務為嚇阻共軍船艦犯台，甚至是戰時埋伏於中國東南沿海港口外實施反封鎖，因此具備強大攻擊力的核子潛艦根本不適合台灣。
就國際政治角度而言，過去美國只對「特殊一級盟邦」英國提供核子潛艦技術，澳洲成為繼英國之後第二個獲得美國核子潛艦技術的盟邦，蔡政府雖然經常自詡「台美關係40年來最好」，但是從美方至今不願正式宣佈售台F-35隱形戰機，改賣次一級的F-16V戰機，顯示美國對台軍售仍有所顧忌。除了擔憂機密軍事科技外洩外，美國不可能甘冒進一步激怒北京風險，售台如此強大的攻擊性武器。
就對內政治而言，核子潛艦免不了牽扯到反核與核子擴散議題。在澳洲宣布自製核動力潛艦後，鄰國紐西蘭馬上跳出來禁止澳洲核潛艦進入領海，華府也一再強調只會提供澳洲「核動力潛艦技術」，不會延伸為廣泛的核能開發轉移，例如核武等，就是為了避免澳洲國內輿論反彈，法國1970年代多次於南太平洋從事核試爆，讓澳洲民意對於發展核能技術至今仍相當排斥。蔡英文政府宣示2025年邁向「非核家園」目標，連核四都已經封存，自然沒理由引進核子動力潛艦。