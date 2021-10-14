奈良美智特展最後倒數　看展免預約、加開夜間場

高雄市立美術館《奈良美智特展》自7月開展以來深受大眾好評，吸引逾8萬名觀眾參觀，展覽即將於10月31日閉幕。在展期最後倒數時刻，主辦單位宣佈，10月15日起開放民眾「免預約」參觀，並加碼開放「夜間」時段至晚間9點，週一不休館。高雄市副市長史哲鼓勵民眾把握展期最後倒數，前往高美館欣賞大師名作。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-14 15:03:20
《奈良美智特展》巡迴展第二站在高雄市政府積極推進下移師高雄市立美術館，展出內容涵蓋日本當代藝術家奈良美智自1980年代迄今跨度超過30年的79件精彩作品，當中包含藝術家特別為高雄站加入的26幅新作。
為回應觀眾朋友熱烈期盼，高美館《奈良美智特展》自10月15日起，週一至週日每日上午9時30分至晚間9時全面開放觀眾現場排隊入場（晚間8時40分最後入場）；此外，先前已完成線上實名預約的觀眾則可依循現場工作人員引導，透過預約入場動線禮遇通關。
副市長史哲親自視察美術館入館防疫機制與參觀動線，並表示為確保防疫安全與最佳觀展品質，將請主辦單位於展覽場域進行人流管制，歡迎之前因為疫情管制向隅的觀眾把握高雄《奈良美智特展》展期最後兩週，免預約蒞臨參觀，也呼籲民眾參觀展覽請耐心配合現場工作人員的防疫引導、人數管制並等候入場，確實保持安全社交距離。