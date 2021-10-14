「台灣南南協會」建跨領域平台　提升台灣在東南亞影響力

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林若雩教授致詞表示，2018 年中美貿易戰爭後，全球各國均面臨考慮是否要選邊站問題，過去的避險策略（hedging strategy）可能沒辦法繼續有效，兩邊投資也不見得討好，因此又回到傳統國際政治重視國家利益與現實主義的窠臼。台灣於此時面對中國戰狼隊伍的強烈威脅國家安全，也必須先明哲保身，先與美國站在一起。相信未來新南向與新東向的合作是必然的。
總統府資政蕭新煌指出，早期南向政策著重在經貿層面的交流，但在蔡英文總統上台後，過去5年「新南向」則致力於全面提升台灣跟東南亞各國的連結，因此動員15個部會在文化、社會、醫療乃至於農業層面，努力拓展雙邊合作及友誼關係，期許台灣南南協會未來能幫助政府和企業界拓展台灣在東南亞的視野和影響力。
前駐泰代表、現任僑務委員會委員長童振源強調，台灣南南協會整合東南亞和南亞產、官、學、研專家，促成跨領域的對談和交流，對促進橋台商掌握商機、拓展新南向市場助益良多，也是僑委會推動新南向僑務工作的重要夥伴。僑委會未來將與協會加強合作，公私協力助橋台商產業升級，並將台灣的產學能量輸出海外，創造雙贏。
財信傳媒董事長謝金河表示，中國經濟從九零年代發展到至今逾30年，近來中國各項政策變動勢必引發供應鏈轉移。謝金河認為，「過去30年台商將所有雞蛋放在中國這個藍子裡，未來朝向東協國家移轉將成為顯學」，在此全球政經環境下，南南協會智庫的成立因應時代使命，期許未來能協助台商找到適合投資的新樂園。