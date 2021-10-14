仙女人妻浴室撞見老公「暗黑祕密」 直呼再也親不下去！
前AKB48 30歲成員高橋南，2019年嫁給大15歲圈外男友，她12日上節目《跳舞吧！秋刀魚殿下！！》爆料老公不為人知的一面，指他結婚後「幾乎不刷牙」，甚至不太愛洗澡，現在另一半滿嘴蛀牙，她崩潰直呼：「真的親不下去！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-14 15:30:53
高橋南2016年從AKB48畢業後，認識大15歲的圈外男友，2人隔年展開同居生活，交往3年感情穩定，在2019年更換新年號「令和」的首日登記結婚，她第一時間跟秋元康報告喜事，不少粉絲湧入Twitter留言祝福，而她也是繼前田敦子、篠田麻里子後，第三位結婚的「神7」成員。
高橋南日前上節目分享婚後生活，直指「都沒見過老公刷牙」，某次偷偷站在浴室外觀察對方，結果老公只是站在鏡子前，開著水龍頭讓水流，高橋南坐在客廳質問：「你刷牙了嗎？」對方竟回應：「刷了。」她受不了戳破謊言，老公聽完大笑。
高橋南透露老公3個月前牙痛到無法入睡，看牙醫後發現「滿嘴蛀牙」，她說：「雖然我們是夫妻，但我現在真的不想親他。」高橋南再爆料另一半也「不愛洗澡」，無奈調侃對方思想可能停在20幾歲，一兩天不洗也沒關係。而她老公的作為，也讓網友看不下去，直呼：「好噁心」、「這樣下去真的不會離婚嗎？」