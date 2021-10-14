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國民黨團拜會游錫堃：要蘇揆道歉、捍衛國會尊嚴

▲國民黨團立委下午拜會立法院長游錫堃，要求游對於蘇揆踐踏國會尊嚴一事能主持公道。（圖／記者呂烱昌攝，2021.10.14）
▲國民黨團立委下午拜會立法院長游錫堃，要求游對於蘇揆踐踏國會尊嚴一事能主持公道。（圖／記者呂烱昌攝，2021.10.14）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-14 15:29:11｜2021-10-14 16:30:30

國民黨立委鄭麗文於12日質詢行政院長蘇貞昌時遭其當場批評「抹見笑（不要臉）」。對此，國民黨立院黨團今（14）日下午拜會立法院長游錫堃，盼立院大家長出面主持公道，還國會尊嚴。

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鄭麗文12日質詢蘇貞昌，政府是否支持台灣比照澳洲，發展核動力潛艦一事，要求說明政府的立場，遭蘇貞昌反質詢，並批不要臉。國民黨民代及婦女團體除今早前往立院抗議外，也預告明日將有另一波抗議動作，要求蘇貞昌道歉、下台負責。

黨團書記長陳玉珍表示，在國家最高名義殿堂中，本黨籍鄭麗文委員在針對國家安全問題，行使人民賦予的質詢權，質詢行政院長蘇貞昌，竟然遭到蘇貞昌以不堪入耳的字眼，公開羞辱女立委，希望游錫堃對於蘇貞昌踐踏國會尊嚴主持公道。

黨團總召費鴻泰稍早也表示，無論在地方議會還是鄉鎮市代表，乃至於直轄市議會、立法院，甚至過去的國民代表大會等等，從來不曾見過閣揆以粗暴言語羞辱國會女立委，鄭麗文依職權行使人民賦予監督政府的質詢權，結果遭到蘇貞昌以污辱女性的言語大放厥詞，令人無法接受。

鄭麗文指出，立法委員都是有民意基礎的，只有蘇貞昌沒有一張選票，這就是台灣憲政的扭曲，擁有龐大民意基礎的蔡英文總統不接受任何監督，有權無責，而沒有任何選票的蘇貞昌，卻在國會如此囂張跋扈、傲慢無知，對於所有重大政策沒辦法說清楚講明白，也無法負責，讓國會蒙羞。

游錫堃會後發出聲明稿指出，立法院與行政院都是憲政機關，平等相互尊重，針對10／12（星期二）鄭麗文與蘇貞昌詢答過程衍生爭執，基於憲法賦予的立法委員質詢權，行政院有答復之責。施政質詢時，委員與官員彼此應就公共政策進行理性問政與答復，才是民主政治憲政典範。

游錫堃表示，國會是論政場所，任何委員及官員所發表的言論，都應該在法律授權範圍內對人民負責，雙方都應自律自制：立委行為法規定，委員問政時不得有涉及人身攻擊之言詞；官員答詢時，雖然立法院內規並沒有針對官員有相同的規定，但答詢過程中官員如有觸犯法律情事發生，當然應該自行擔負相關法律責任。委員跟官員在詢答過程雙方都應秉持理性、彼此尊重。

游錫堃聲明，國會議長議事中立，詢答過程是否妥適，交由社會公斷：基於院長主持會議應維持議事中立，我要再次重申請官員與委員秉持理性、相互尊重進行詢答，以符合人民對憲政的期待。本院施政質詢採用即問即答方式進行，由委員及官員共用詢答時間，詢答過程都全程公開並有公報記錄，相關過程是否妥適，相信社會自有公斷。

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