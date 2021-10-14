道歉文沒誠意！東區德請龍龍退群組　勸粉絲拒買專場票

脫口秀圈的「龍K之亂」，在龍龍發文道歉後，終於宣告落幕，這場風波唯一好處是帶動了脫口秀票房，8日起連演四天的「不羈夜脫口秀」，10場演出、共2,300張門票銷售一空，演員東區德在舞台上說，「我們應該感謝龍龍，喜劇推手龍龍，把自己推開在喜劇之外」，還自稱是龍龍產業鏈的下游受惠者，但他認為龍龍的道歉沒有誠意，力勸粉絲不要買她的專場門票。





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▲東區德12日直播，主張粉絲不要去買龍龍的脫口秀專場門票。（圖／翻攝東區德YouTube）

東區德和老K等人12日直播討論「道歉的藝術」，老K認為，龍龍的道歉文只是寫給「龍粉」看，內容著重自己情緒受到影響，才會有些過激舉動，但內心並不覺得自己有錯。





網友建議，最好的道歉方式是寫成段子，在舞台上表演，就像龍龍在文章中寫道：「我的腦子已經開始想這些事情之後，寫成段子的話會有多好笑」，東區德卻提出不同看法，他認為道歉是必要的，但說這件事太早了，「我都還沒有感受到妳道歉的誠意，就要賣下一場個人脫口秀的票，請妳可以好好道歉，不要做多餘的事，一篇道歉文章還在酸人。」





東區德也透露，看到網路聲量，許多網友酸龍龍，本不想落井下石，在龍龍被經紀公司切割後，還想歡迎她回來，未料龍龍在脫口秀私人群組說了一些話，讓他感到很不舒服，「她的發言讓我有一點情緒，已經請她退出群組！」他也向觀眾喊話，「如果你還沒有買票，不要去看龍龍的脫口秀專場，直到你感受誠意為主！」



