吳慷仁被爆5千萬婚房完工　邵雨薇打槍「婚戒都沒有」

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話鋒一轉，邵雨薇坦言戲裡的「老公」林柏宏也對她很寵愛，林柏宏嘴甜說邵雨薇是處女座，對自己表現很要求，合作下來他給邵雨薇打出110分完美高分，「我找不到她的缺點。」調皮的林柏宏還拿「慷薇放閃哏」開玩笑，封自己是邵雨薇的「救命恩人」，兩人為戲學潛水，邵雨薇一緊張就拉林柏宏的腳，林柏宏說：「潛水快要沒氣的時候，我都是拉她上來的人。」
林子熙劇中戀上飾演母親前男友的尹昭德，2人年齡相差20歲，卻得上背全裸共演床戲和入浴戲，「此次最大難關就是性愛戲，這對我來說真的太私密了。」不過尹昭德相當紳士，堅持中間要放枕頭，很怕吃女演員豆腐。林子熙說尹昭德很緊張，所以她更要大方，「我要表現得很坦然，我就說：『沒關係你就來，你就直接親。』」戲裡和林子熙一樣有畸戀經歷的莫允雯，極負能量於一身，一直凝聚負面氣息，讓她疲倦不已。
李亦捷和陳漢典湊一對，「第一次見面意外穿成情侶裝，第二次見面差點拿錯手機，因為手機殼太像了。」她表示確實快愛上戲裡的陳漢典，連戲外都對於對方的貼心難忘：「陳漢典是我碰過拍戲請最多次飲料的男演員，生日還送7杯奶茶到家。」好喝到讓她加盟開1間店。陳漢典還會私下關心她是否心情不好，林子熙大膽追問：「在追妳嗎？」李亦捷笑回：「沒有啦。」談到從越南來台的呂晉宇，李亦捷表示他很大方、很有禮貌，還特別強調：「他在越南真的很紅，但在台灣好平易近人。」
《2049》16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點半於myVideo、Netflix上架最新集數；17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。