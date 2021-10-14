新住民老闆曾接待蔡英文！陳玉水賣越式私房料理獲好評
《四方報》報導，越南料理獨特的美味和口感，一向都讓饕客們心心念念，而在台灣有一間極富盛名的越南餐廳【奧黛越南料理】，是來自越南的新住民陳玉水所創立。她開賣自己手作的私房料理，甚至曾讓前來食用的總統蔡英文女士大讚好吃，令人好奇她的人生故事。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-14 15:57:53
陳玉水來自越南同奈省，由於喜歡台灣文化而學習中文，國中開始就利用課餘時間補習中文，基本的聽說讀寫都難不倒她，學校畢業後在越南教中文，後來她便前來台灣就讀臺灣師範大學應用華語文學系，一直到畢業。求學階段跟現在的丈夫相識、相戀後結婚。
後來她開始擔任通譯，並與來自四川成都的代延玉，共同主持國立教育廣播電台的節目「幸福北台灣」，邀請在台灣生活的各國人士，分享他們的母國文化與自身的故事。而她從大學時就會燒菜賣便當，做菜是她的興趣之一，因而開了一間越南餐廳。當總統蔡英文跟台泰二代網紅千千共進晚餐時，就選擇在陳玉水的餐廳用餐。
現在的她，仍持續進修自我，同時經營餐廳，並有著穩定的婚姻關係。她更表示，自己的廚藝都有跟媽媽請教過，絕對都是最傳統和正宗的越南私房料理，喜歡吃越菜的台灣人或懷念家鄉的新住民，都非常歡迎前來用餐。
前陣子非洲豬瘟風波，陳玉水也強調店裡使用的豬肉都是每天清晨前往市場購買合法攤商的肉品，同時使用臺灣本地的豬肉才能夠增加客人來店消費的信心，也是店家給客人的保障。