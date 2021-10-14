羽球／法國賽籤表出爐小戴、麟洋配不打　周天成領銜

超級750系列法國公開賽將於10月26至31日登場，簽表出爐，我國世界球后戴資穎、東京奧運金牌男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都缺席，由一哥周天成領軍，共8組人馬出戰。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-14 16:12:03
周天成自東奧結束後，馬不停蹄前往歐洲參賽，包含蘇迪曼盃和剛出局的湯優盃，接下來還會出戰丹麥公開賽和法國公開賽，目前世界排名第4的他，本屆法國公開賽名列男單第4種子，首輪將對上世界第30印度PRANNOY H. S.。
同樣分居籤表下半部的王子維，首戰將對上世界第20丹麥好手Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS，次輪恐交手東奧金牌丹麥一哥安賽龍(Viktor AXELSEN)。
女單方面，戴資穎缺席，我國僅有世界第43的白馭珀出戰，首輪對壘西班牙Clara AZURMENDI，若勝出次輪可能碰上泰國一姊依瑟儂 (Ratchanok Intanon)。
「麟洋配」考量疫情，丹麥戰結束後就返台，備戰年底的世錦賽和年終賽，男雙2組人馬出戰分別是「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒，女雙為許雅晴／胡綾芳、程琪雅／李芷蓁，以及混雙楊博軒／胡綾芳、李哲輝／許雅晴。