城中城大火46死　蘇貞昌：請各單位儘速將傷害降最低

高雄市「城中城」大樓 今 (14) 日凌晨發生大火 暗夜大火，百名住戶受困，55名傷者送醫(含14人OHCA) ，32人明顯死亡，送市立殯儀館 。行政院長蘇貞昌取消原行程，下午趕赴到高雄慰問傷患，蘇揆表示，他已在第一時間趕來要求相關單位儘速將傷害減到最低、撫慰傷患以及向救災人員致敬並請相關部會大力協助高雄。

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