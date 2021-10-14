城中城大火46死　蘇貞昌：請各單位儘速將傷害降最低

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目前消防局搜救已告一個段落。總共送醫55人（其中14人OHCA，後經醫院宣布均已死亡)，另救出32人明顯死亡，送市立殯儀館。這次火警共造成41人受傷，46人死亡。
高市府表示，在發生大火後，高雄市消防局共出動129輛各式消防車、356人執行救援機制，義警、義消、警察也加入支援。市長陳其邁一早便與行政院聯繫，並率相關局處首長到場指揮救災，根據名單逐層、逐戶清查、搜救。
高市府指出，高雄市所有急救加護責任醫院都已啟動大量傷患機制，社會局及民政局則協助家屬的善後及安置，並指派社工人員至各收容傷患醫療院所進行一對一對傷者及家屬的服務，且致送關懷慰問金每人新台幣1萬元。高雄地檢署也將進行相關起火原因事故調查。
同時高雄地檢署已指派主任檢察官指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、鹽埕分局組成專案小組，全力追查，如有涉及刑責，必速查嚴辦。
雄檢指出，轄區警方已帶回疑似一樓起火處郭姓男子、報案的住戶、路人等詢問釐清，並調閱附近監視畫面查看起火原因及有無可疑人車，目前正全面清查中。
至於死者部分，雄檢已指派多組外勤檢察官，並已請橋頭地檢署支援法醫人力，由檢察官率同法醫趕赴相驗，在家屬抵達後立即進行相驗程序，協助指認遺體，確認死亡原因核發相驗屍體證明書，以俾由家屬領回遺體處理後事。