羽球／鏖戰3局逾1小時 桃田賢斗險勝李梓嘉為日奪首點
湯瑪斯盃男子團體賽，日本和馬來西亞今(14)日爭取分組第1，首點就打得非常激烈，耗時1小時20分鐘，最終由世界球王桃田賢斗化解2個賽末點，以15:21、21:12、23:21逆轉擊敗「李宗偉接班人」李梓嘉，為日本搶下開門紅。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-14 16:51:03
桃田賢斗生涯對戰李梓嘉取得7勝2負優勢，但今年3月全英公開賽，李梓嘉首度擊敗球王、中止生涯5連敗且一路笑到最後奪冠，雙方前一次10月初在蘇迪曼盃交手，也是李梓嘉直落二勝出，實力不可同日而語。
今天一開賽李梓嘉就佔得先機，拉開5:11領先後一路揚長而去，率先拿下首局，不過球王也不是省油的燈，次局很快地以21:12扳平戰局。
決勝第3局，戰況相當膠著，雙方經歷9度平手後，李梓嘉連拿2分先來到18:20賽末點，桃田賢斗挺住壓力，不但化解2個賽末點還反倒「聽牌」，被李梓嘉救回1個賽末點後，沒再浪費機會以23:21逆轉勝出。
日本拿下第1點後還要至少贏下2點才能獲勝，第2點男雙小林優吾／保木卓朗對上蘇偉譯／謝定峰，第3點男單常山幹太對詹俊為，第4點古賀輝／渡邊勇大對吳世飛／伊祖丁，第5點西本拳太對梁峻豪。