永遠的綺夢近貌曝光　53歲張敏瘦到「骨架凸出」

港星張敏1990年演出電影《賭聖》「綺夢」一角，形象空靈又美艷，不僅把男主角周星馳迷到暈頭轉向，也讓她迅速在中港台竄紅，從此奠定性感女神地位。張敏淡出演藝圈多年，2017年復出拍型錄，已經50多歲的她，與年輕時相比消瘦不少，近日友人分享的影像，其外貌再次受到關注。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲張敏因「綺夢」一角躍升影壇女神。（圖／賭聖劇照）▲張敏扮相宜古宜今。（圖／翻攝微博）▲張敏當年是周星馳電影御用女主角。（圖／楚沐風微博）張敏12日到大陸演員高虎開的牧場參觀，她頭戴棒球帽，穿襯衫搭配寬褲，打扮時髦，所戴的大墨鏡更突顯尖瘦的臉龐，大SIZE衣褲被聯想是刻意遮掩單薄的身材，另外，仔細觀察張敏的臉，竟找不到一絲皺紋，膚質白皙緊致，狀態相當好。▲張敏（左）選穿大尺碼衣服。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）▲張敏側面身形單薄。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）▲張敏駐顏有術，視覺年齡不像53歲。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）▲張敏參訪好友高虎的牧場。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）▲張敏和高虎合影。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）事實上，張敏早年以俏麗短髮、豐腴身材成為粉絲心中的性感尤物，1995年拍完電影《十兄弟》後引退，近年再現身瘦了一大圈，不過舉手投足仍難掩巨星味，潛心修佛的她，2年前受訪被問及是否考慮再接戲，直言：「會考慮復出，因為從佛教上來說，每一樣事業都做得好，才會變得完美。」（編輯：楊穎軒）▲張敏復出後變得消瘦，沒有中年發福。（圖／張敏微博）賽車場捕獲熱褲甜妹 本尊是人氣啦啦隊女神陳美鳳慘輸！藍心湄75歲媽媽驚人防腐 2.8萬人開眼界《魷魚遊戲》212韓美女「換髮變張臉」 回眸一笑好傾城