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永遠的綺夢近貌曝光　53歲張敏瘦到「骨架凸出」

▲張敏近照曝光，外貌變化再度成為焦點。（圖／楚沐風、思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏近照曝光，外貌變化再度成為焦點。（圖／楚沐風、思緯扁平軒昂蔓微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-14 16:52:04｜2021-10-14 16:58:57

港星張敏1990年演出電影《賭聖》「綺夢」一角，形象空靈又美艷，不僅把男主角周星馳迷到暈頭轉向，也讓她迅速在中港台竄紅，從此奠定性感女神地位。張敏淡出演藝圈多年，2017年復出拍型錄，已經50多歲的她，與年輕時相比消瘦不少，近日友人分享的影像，其外貌再次受到關注。

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▲張敏因「綺夢」一角躍升影壇女神。（圖／《賭聖》劇照）
▲張敏因「綺夢」一角躍升影壇女神。（圖／賭聖劇照）
▲張敏扮相宜古宜今。（圖／翻攝微博）
▲張敏扮相宜古宜今。（圖／翻攝微博）
▲張敏當年是周星馳電影御用女主角。（圖／楚沐風微博）
▲張敏當年是周星馳電影御用女主角。（圖／楚沐風微博）
張敏12日到大陸演員高虎開的牧場參觀，她頭戴棒球帽，穿襯衫搭配寬褲，打扮時髦，所戴的大墨鏡更突顯尖瘦的臉龐，大SIZE衣褲被聯想是刻意遮掩單薄的身材，另外，仔細觀察張敏的臉，竟找不到一絲皺紋，膚質白皙緊致，狀態相當好。

▲張敏（左）選穿大尺碼衣服。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏（左）選穿大尺碼衣服。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏側面身形單薄。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏側面身形單薄。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏駐顏有術，視覺年齡不像53歲。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏駐顏有術，視覺年齡不像53歲。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏參訪好友高虎的牧場。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏參訪好友高虎的牧場。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏和高虎合影。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
▲張敏和高虎合影。（圖／思緯扁平軒昂蔓微博）
事實上，張敏早年以俏麗短髮、豐腴身材成為粉絲心中的性感尤物，1995年拍完電影《十兄弟》後引退，近年再現身瘦了一大圈，不過舉手投足仍難掩巨星味，潛心修佛的她，2年前受訪被問及是否考慮再接戲，直言：「會考慮復出，因為從佛教上來說，每一樣事業都做得好，才會變得完美。」（編輯：楊穎軒）

▲張敏近況曝光。（圖／翻攝張敏微博）
▲張敏復出後變得消瘦，沒有中年發福。（圖／張敏微博）
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