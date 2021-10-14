這次又是誤植？議員再爆內湖某醫院為民眾打過期疫苗

台北市議員林穎孟昨（13）日揭露，有民眾向他陳情，疑似在北市醫療院所施打到過期疫苗，北市衛生局事後也澄清是醫院誤植疫苗批號。不過林穎孟今日再度爆料，另有三名陳情人向他表示，在內湖的某間醫院注射第二劑AZ疫苗時，也疑似注射到K004C批號的過期疫苗。
記者丁上程／台北報導
2021-10-14 17:13:04
林穎孟出示三名陳情人的疫苗接種黃卡與健保快易通資料，顯示三名陳情人都在內湖某醫院注射二劑AZ疫苗，而在事後透過健保快易通系統查詢時，才發現注射的疫苗為10月3日即過期的K004C批號疫苗，而三人也都是在8日時接種疫苗。林穎孟質疑，一家醫院「誤植」249位市民資料，台北市長柯文哲說是個案，第二家醫院又發生同樣的情形，那是什麼？
林穎孟說，昨晚她的陳情人私下表示，聽完市長的記者會，只看到口頭說明，看不到具體證據，還是心理覺得怕怕的、不踏實，很擔心自己的身體出狀況。林穎孟痛批，市長到底能不能感受這些市民的擔憂？到底要出錯幾次，才會正視市民的感受呢？林穎孟呼籲，相信市府回應又會說是「誤植」，但市府應立刻徹查包含K004C在內的所有過期疫苗接種紀錄，錯誤不能一再發生，更必須向當事人好好道歉。
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