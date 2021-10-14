莊凱勛狠虐徐若瑄　最狂渣夫讓粉絲捨不得開罵

莊凱勛在《誰在你身邊》狂虐徐若瑄，劇中他經商失敗、沉迷喝酒賭博，並對妻子諸事疑神疑鬼，原本以為播出後會引來排山倒海入戲的粉絲謾罵「渣夫」，沒想到莊凱勛精湛演技把角色悲憤惆悵勾勒出深層辛酸面，讓粉絲多了份憐憫，捨不得開罵。他接受LiTV線上影視專訪，提到現實生活中遇到心生懷疑之事時，他會看事情大小而定，「遇到大事我會追根究柢，我覺得直接追根究柢，有的時候會很快解決問題，說開了就沒事了，我不喜歡猜測，而且我是火象星座的，沒有耐心猜測。」但若被他人誤會時，莊凱勛則表示被人誤會是非常難受的，「我也有發生過，如果是我很在意的人，我會去澄清，但如果是無關痛癢的人，我根本就不會去理會，因為懂你的不用解釋，不懂你的，或者跟你無關係的，他也不聽你解釋。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-14 17:27:49
面對妻子怨氣，將一無所有的丈夫心境詮釋恰到好處，莊凱勛戲裡有幾幕落下男兒淚的崩潰橋段，沒想到這一哭，莊凱勛沒哭出負面評價，反而將角色演到入骨，能感同身受面對失業時的無助，雖然行為不該，但也從原諒變成釋懷體諒，問莊凱勛私下是不是愛哭包？只見他不加思索說：「我是呀！我完全就很愛哭啊！很驚訝對不對？其實我不是什麼硬漢，我是個愛哭鬼，我在家裡是老么嘛！現在又有小孩了，所以人就變得更柔軟。」他坦承感性大於理性，曾因家人哭到不能自己，「是滿重大的病，記得那天很災難，我在北海岸拍喜劇，出門前我就知道家人生病，所以忍著煎熬拍完，這段從淡水開回台北短短十幾公里的回程，我竟開不回來，我跟助理說，你可不可以停在路邊等我一下，我沒辦法開車，我不知那天怎麼過掉的，就是哭到差點氣喘，但都過去了，家人病況也好轉了。」
現實生活裡，莊凱勛是公認的模範好老公，面對盛讚，莊凱勛自謙是太太成全了自己的事業，「她本來是服裝設計師，又小我這麼多歲，她直接跳過最精彩的歲月給了我，我自己是心虛的，因為你今天有辦法這樣維持一個家庭，做你愛做的工作，是因為太太的犧牲。」言談裡充斥滿滿對愛妻的感激，至於會不會經常對愛妻說「我愛妳」？可愛的莊凱勛突然靦腆起來，「這個就太多了，常講會被說是不真誠，沒有啦，我覺得就互相啦。」