柯以柔出庭粉碎復合說！郭宗坤：照顧好小孩最重要

俗話說「 破鏡 難圓」，女星柯以柔和廚師老公郭宗坤離婚官司，已經僵持近4年，近日二審開庭，雙方再度在法院相見，各自闡述意見，面對男方希望有意復合，盼一家人能夠團圓，柯以柔似乎多有保留，昨（13）日出庭時被問到是否再續前緣，僅簡短回應「謝謝」隨即離去。郭宗坤則向《NOWnews》表示，他認為外遇是一件好笑的事，若離婚不是因為外遇，而是雙方相處習慣的不同，他向法官提出的訴求就是依照雙方的認知共同照顧好小孩，「不管回不回得去，至少把小孩照顧好」。

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▲柯以柔（右）和郭宗坤昔日甜蜜恩愛，常一起上電視節目。（圖／公視提供）

郭宗坤2017年被傳跟女員工交往甚密，但並無確切抓姦證據，僅由法官認定有外遇事實，一審即判決離婚，須賠償40萬元，並支付後續扶養費，讓他覺得不服氣，決定提起再上訴。雖然夫妻在打官司，但兩人一直為了小孩保持友好態度，不想刻意撕破臉，這段期間，非常考驗夫妻相處的智慧。





據媒體報導，高院13日傳訊郭宗坤、柯以柔先後出庭，因承審法官更動，雙方就離婚事由各自提出主張跟事證，審理約2個多小時，結束庭訊分別離去。柯以柔被問到復合一事，不願多表達意見。郭宗坤之前曾向《NOWnews》表示，心裡對柯以柔仍有愛情，復合與否的決定權在女方手上，會尊重對方的想法，如果離婚也希望能協調照顧小孩的方式，盼能跟兒女多點時間相處。



