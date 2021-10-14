超渣男星背著老婆「偷吃未成年」 掰了小三再交20歲美眉
日本男星東出昌大2020年背著美女老婆渡邊杏，與當年還是未成年的女星唐田英里佳搞不倫，時間長達3年，東窗事發後他公開道歉，同年與杏離婚、分手小三。事過一年，今（14日）東出昌大遭《週刊文春》踢爆「交了新女友」，對方是20歲出頭的漂亮美眉，公司雖然證實消息，但表示非常生氣，眾網友也嘖嘖稱奇。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-14 17:44:20｜2021-10-14 18:21:10
東出昌大渣男行為受到網友反彈，好不容易才重返演藝崗位，但近日《週刊文春》爆料他再交新女友，指出東出昌大5月主動認識20歲的A女，為了方便天天見面，他6月搬到她家附近，10月男方更被目擊自由進出A女公寓。
東出昌大熱戀消息爆出，經紀公司雖然證實，但似乎非常生氣，或許是才剛幫他收拾外遇爛攤子，更為了他的工作，努力重拾與電視台、各廠商的信任，結果不到1年再爆出戀情，公司似乎考慮是否要解除與東出昌大的經紀約。
此外，東出昌大與渡邊杏離婚後，2女1子都是前妻扶養，但渡邊杏考量到父母離婚會影響孩子成長，有意離開日本、移居法國生活。而東出昌大日前也以醜聞重創事業為由，繳不出孩子撫養金，離譜提出1個孩子每個月1萬日圓，加總起來1個月3萬日圓（約台幣7500元）的撫養金額，不負責任的行為讓渡邊杏相當失望。