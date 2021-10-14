太逼人！粉絲抖內15萬要求「吃腳趾」　台版賽琳娜照做了

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擁有4年直播經驗的梓梓表示，直播不僅可以拉近與粉絲的距離，大家也能透過此平台來交不同的朋友，更透露自己還曾意外促成一對佳偶。至於開直播帶來的影響，壯壯認為看到多才多藝的直播主、粉絲的期待，就會想更近一步增進自己：「除了啦啦隊場上的表現之外，在直播上也想帶給大家眼睛為之一亮的感覺。」
梓梓坦言最吸引粉絲的內容，其實並非偶像的各式奇招，而是「心靈雞湯」時光：「他們最喜歡的其實是妳能傾聽他說話，有時候就是生活分享，吐露工作、感情上的不如意。」表示當粉絲遇到挫折，自己就會發揮同理心，希望能以心靈導師的身分陪在他們身邊給予鼓勵。
從啦啦隊跨界到直播平台，梓梓透露完全不會緊張：「直播的時候完全就是把觀眾當成自己人，除了唱歌、生活分享，我通常都在直播中展現真正的自己，我都說我的粉絲有『M』的傾向，因為他們不喜歡我像一般主播一樣『可可愛愛』，他們喜歡被我罵。」而回憶起粉絲瘋狂的舉動，愛語莎曾遇過一個疑似有妄想症的粉絲，每天辦假帳號在社群平台上留下性騷擾字眼，不過她選擇以冷處理的方式面對：「不參與他的妄想世界，因為就像你跟一個有精神疾病的人爭吵，別人會分不出誰才是有精神疾病的人。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110