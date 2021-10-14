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太逼人！粉絲抖內15萬要求「吃腳趾」　台版賽琳娜照做了

▲梓梓（左起）、壯壯、愛語莎和虔虔替夢想家啦啦隊、Up直播站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲梓梓（左起）、壯壯、愛語莎和虔虔替夢想家啦啦隊、Up直播站台。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-14 18:06:41

夢想家啦啦隊旗下隊員將加入Up大家庭擔任直播主，呈現更多樣貌的直播形態，讓粉絲除了在球場上，也能透過網路在屏幕前關注，近距離的互動分享生活動態，今（14）日壯壯、梓梓、虔虔、和愛語莎一同出席加盟記者會，趙正平也特地前來站台，值得注意的是，當4位啦啦隊女神分享直播心得時，有「台版賽琳娜」之稱的虔虔，就爆料曾被粉絲要求「吃腳趾」，光是這個表演就被抖內了將近15萬元，引發現場一片譁然。

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虔虔嫵媚又迷人的電眼神似歌壇天后賽琳娜，她今天受訪時透露曾在直播時，被要求吃腳大拇哥的指甲：「他給我點數我當然做，把我自己給賣了，吃個腳應該OK吧？一共抖內了大約15萬，值得吃一下吧？」一旁的壯壯表示過去也有遇過「腳控」粉絲：「他說妳可以不用講話，從頭到尾只要放音樂跟拍妳的腳就好了，所以只要把鏡頭放在那邊，對方就會一直丟錢。」

▲虔虔透露曾被粉絲要求吃腳趾。（圖／記者葉政勳攝）
▲虔虔透露曾被粉絲要求吃腳趾。（圖／記者葉政勳攝）
擁有4年直播經驗的梓梓表示，直播不僅可以拉近與粉絲的距離，大家也能透過此平台來交不同的朋友，更透露自己還曾意外促成一對佳偶。至於開直播帶來的影響，壯壯認為看到多才多藝的直播主、粉絲的期待，就會想更近一步增進自己：「除了啦啦隊場上的表現之外，在直播上也想帶給大家眼睛為之一亮的感覺。」

梓梓坦言最吸引粉絲的內容，其實並非偶像的各式奇招，而是「心靈雞湯」時光：「他們最喜歡的其實是妳能傾聽他說話，有時候就是生活分享，吐露工作、感情上的不如意。」表示當粉絲遇到挫折，自己就會發揮同理心，希望能以心靈導師的身分陪在他們身邊給予鼓勵。

▲4位啦啦隊女神希望能與粉絲拉近距離。（圖／記者葉政勳攝）
▲4位啦啦隊女神希望能與粉絲拉近距離。（圖／記者葉政勳攝）
從啦啦隊跨界到直播平台，梓梓透露完全不會緊張：「直播的時候完全就是把觀眾當成自己人，除了唱歌、生活分享，我通常都在直播中展現真正的自己，我都說我的粉絲有『M』的傾向，因為他們不喜歡我像一般主播一樣『可可愛愛』，他們喜歡被我罵。」而回憶起粉絲瘋狂的舉動，愛語莎曾遇過一個疑似有妄想症的粉絲，每天辦假帳號在社群平台上留下性騷擾字眼，不過她選擇以冷處理的方式面對：「不參與他的妄想世界，因為就像你跟一個有精神疾病的人爭吵，別人會分不出誰才是有精神疾病的人。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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