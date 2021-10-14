加速產業數位升級！高雄亞灣首座5G XR O-RAN實驗場啟用
高雄市政府力推亞灣5G AIoT發展，今(14)日宣布與經濟部工業局、加工出口區管理處、HTC合作，在高雄軟體園區數位轉型共創基地，打造首座5G XR O-RAN實驗場正式啟用，將提供業者免費運用5G專網研發平台，高雄市副市長羅達生邀請有志發展5G創新應用的業者一起加入5G國家隊，以加速在地產業數位升級。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-14 22:57:56
高雄亞灣首座5G XR O-RAN實驗場啟用儀式，是由加工出口區管理處處長楊伯耕與高雄市副市長羅達生共同主持，有高雄市政府經發局局長廖泰祥、資策會創生處處長洪毓祥、HTC總經理黃昭穎、工業局副組長顏鳳旗等人，以及日月光、光寶及恩智浦等製造業者與會。
加工出口區管理處處長楊伯耕表示，該處為聚焦推動南部科技產業園區之數位轉型競爭實力，與經濟部工業局、高市府、HTC及資策會等，攜手打造此一5G XR O-RAN實驗場，未來此5G專網研發平台，也將免費提供企業與園區內廠商共同合作申請研發或測試運用，期能透過5G帶來突破性的開創與變革，引領製造業與資服業建構在地示範案例，為南部帶來實質商機擴散的加乘效益。
高雄市副市長羅達生在致詞時指出，高雄軟體園區位於亞洲新灣區5G AIoT創新園區的核心地帶，為南部發展5G AIoT軟體科技應用的重要示範據點，5G XR O-RAN實驗場的揭牌啟用，亦象徵揭開南部製造產業正式邁入5G應用元年之序幕，為滿足逐年溢增的數位科技需求，積極擴建高軟園區2期，讓更多企業投資進駐，以擴大南部數位科技產業聚落規模，帶動產業數位轉型，並邀請有志發展5G創新應用的業者加入5G國家隊。
高雄市經發局長廖泰翔說，5G XR O-RAN實驗場為亞灣首座免費測試研發平台，打破傳統封閉式系統，建構首個5G開放式研發平台，歡迎5G應用服務廠商或創新團隊踴躍提出申請。