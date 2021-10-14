正妹醫師PO「吹號角」照片　打預防針：心思別歪曲

美女醫師「綠肥兒」畢業於陽明大學，憑清新五官、火辣身材登上PTT表特版，本土疫情爆發時，她正好在第一線抗疫，曾發文分享接種AZ疫苗後的副作用，引起熱烈迴響，IG追蹤數目前已經超過7萬。綠肥兒前陣子分享一組「吹號角」的照片，傲人身材讓網友一秒聚焦。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-14 17:59:18｜2021-10-14 18:19:55
綠肥兒上月底PO出福利照，她穿著深U背心在餐廳自拍，手上拿著漏斗形狀的捲餅，做出吹號角的姿勢，附文寫道：「我吃捲餅如號角，諸位心思別歪曲。」只見她俏皮地吐出舌頭，又嘟嘴賣萌，加上雄偉雪胸和深邃事業線，畫面頗具殺傷力。
圖文一發布，網友紛紛留言：「好兇狠」、「謝謝福利」、「見到女神，大家就改吃素，因為妳是大家的菜」、「有夠羨慕服務生」！
事實上，綠肥兒在高壓的醫師工作之外，平時喜歡玩「吃雞」手遊、滑PTT，網友誇她是有臉、有腦的人生勝利組，也向她致敬：「要小心上班」、「謝謝您，辛苦了」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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