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習近平談民主：中共堅持不渝　人民有廣泛參與權

▲中共總書記習近平14日在中央人大工作會議上聲稱，民主是全人類的共同價值。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共總書記習近平14日在中央人大工作會議上聲稱，民主是全人類的共同價值。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-15 05:51:21

（中央社記者邱國強北京14日電）中共總書記習近平今天在中央人大工作會議上聲稱，民主是全人類的共同價值，是中共「始終不渝堅持的重要理念」。一國民主與否除了有無投票權，更要看人民有無「廣泛參與權」。

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新華社報導，中共中央13至14日在北京召開人大工作會議，習近平在發表講話時，作上述表示。他並說，人民代表大會制度是「符合中國國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主、保障實現中華民族偉大復興的『好制度』」。

習近平宣稱，一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主。要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有「廣泛參與權」；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看「選舉後這些承諾實現了多少」；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些「制度和法律是不是真正得到了執行」。

他聲稱，要看權力運行規則和程序是否民主，更要看「權力是否真正受到人民監督和制約」。如果人民「只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主」。

習近平又說，民主是各國人民的權利，而不是「少數國家的專利」。一個國家是不是民主，應該「由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判」。國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由「自以為是的少數國家來評判」。實現民主「有多種方式，不可能千篇一律」。

他提到，用單一的標尺衡量世界「豐富多彩」的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是「不民主」的。

習近平聲稱，人民代表大會制度是中共領導人民「在人類政治制度史上的偉大創造」，是在中國政治發展史乃至「世界政治發展史上具有重大意義的全新政治制度」。

習近平提到，要充分發揮人大代表作用，做到「民有所呼、我有所應」。要豐富人大代表連絡人民群眾的內容和形式，更好「接地氣、察民情、聚民智、惠民生」；但他又強調，要加強「黨對人大工作的全面領導」。（編輯：翟思嘉）1101014

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