蘇澳無尾港淨灘　留給雁鴨、人類一片更好的土地

近年來由於民眾環保意識抬頭，海邊的垃圾雖然已大幅減少，但依舊還是有不少的垃圾堆積著；為此，宜蘭縣「無尾港文教促進會」今（14）日與禮藍動保一起在蘇澳無尾港舉行淨灘的活動，希望留給雁鴨、人類一片更好的土地。
記者陳志仁／宜蘭報導
2021-10-14 18:20:15
宜蘭縣議員黃琤婷指出，無尾港是台灣雁鴨的重要度冬區之一，1997年成立的民間組織「無尾港文教促進會」，為當地「自然態保育，文化教育推廣」盡了極大的心力，並長期舉辦夏令營、招募志工、為旅客導覽，也定期觀察植物與鳥類，在自然生態的保育上貢獻良多。
禮藍動保員工今日戴著手套、拎著垃圾袋，在海邊一邊撿拾塑料、木屑、鋁罐、紙盒，一邊感受大自然的海風，讓淨灘後的海邊回復成一片淨土；禮藍動保總經理吳秋逸說，「無尾港是台灣雁鴨的重要度冬區之一，我們今日付出小小的心力淨灘，留給雁鴨與海洋生物、人類一片更好的土地。」
無尾港不僅是台灣12大溼地之一，也是台灣雁鴨主要棲息地，1981年原本被台電申請為「蘇澳火電廠」預定地，為保留這片獨特的野生動物資源淨土，宜蘭縣政府於1992年設立「無尾港水鳥保護區」；此為全國首個主動提報水鳥保護區的縣分，也是全國第一個依據《野生動物保育法》公告設立的水鳥保護區。