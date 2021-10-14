再續《俗女2》緣分！謝盈萱螢幕男閨密又是他

陳家逵、謝盈萱在《四樓的天堂》又演閨密，「陳嘉玲、佑仔」的組合重生，宛如是《俗女養成記2》的平行世界。陳家逵這次在劇中飾演嚴苛但善良的劇場導演、與心理師謝盈萱無所不談，其中一段兩人互相吐槽但是又相互支持的戲，更是引來網友深刻共鳴。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-14 18:19:03｜2021-10-14 18:30:46
劇中的陳家逵直指謝盈萱的弱點說「妳就是不敢投入真正的感情」，謝盈萱想了2秒鐘後突然地張開雙手說道：「抱我。我覺得我沒有辦法去真正抱一個人。」陳家逵說，「擁抱很簡單，雙手張開，全然交給對方就好。」跟謝盈萱有多次的合作經驗，陳家逵自己也說，「因為兩人很熟悉，所以轉換角色反而容易。」網友熱烈討論「很喜歡這一段戲」、「演技有驚豔到」、「看得我也跟著泛淚」、「很有深度的戲，細細體會台詞背後的意義，很像在讀書，不太像看劇」。
另外范少勳被黃秋生「撿屍」一幕，也掀起網友討論，戲裡他夜噴塗鴉被警衛逮到，逃跑之餘從高牆墜下，被推拿師黃秋生帶回居所。黃秋生正準備幫他推拿的時候，范少勳死命掙扎要起身。黃秋生一邊說：「躺好，我就只是個推拿的。」一邊直指范少勳的痛處：「你多久沒有好好睡覺了？感情長期壓抑，心包經不通，氣都瘀在前胸了。」只見黃秋生按著按著，范少勳從反抗轉為脆弱、甚至漲紅著臉眼淚流出來。
下一顆鏡頭直接切到范少勳氣呼呼的走出黃秋生按摩居所的大門，滿臉怒氣關上鐵門，猛按電梯按鈕的時候再從憤怒、轉為壓抑的崩潰，只見他手捏住鼻子不敢哭出聲，我們只能透過鼓起呼氣的臉頰與不停顫抖的肩膀窺見，當深層的壓抑潰堤以後，他衝進電梯裡不斷搥打自己的前胸，卻發現怎麼搥打都無法平撫心底最深的痛。范少勳說：「我本來很緊張，但每次給師傅按完之後，都是全身起雞皮疙瘩，是一個很玄妙的感覺。」