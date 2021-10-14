台灣大、凱擘成Disney+獨家合作廠商 11月將推專屬方案
影音串流平台Disney+將於11月12日登陸台灣，台灣大哥大今（14）日同步宣布，成為該平台在台獨家合作電信營運商。另一方面，與台灣大同屬同集團的凱擘大寬頻也宣布，成為華特迪士尼公司旗下Disney+在台官方指定合作數位有線電視營運商。據了解，Disney+擁有迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理、Star等六大品牌，共有超過1200部電影和1.6萬集以上強檔影集。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-14 18:44:36
台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大將進一步整合集團旗下優質的電信與家用寬頻服務、搭配長期經營内容、對台灣内容消費者的深度理解，推出最全方位滿足用戶需要、同時對錢包最友善的方案，讓Disney+ 與台灣大哥大為全台每一個家庭、每一位成員說最棒的故事，藉由迪士尼魔法開啓生活的豐富想像。
台灣大哥大也預告，11月將推出與Disney+合作專屬的電信資費方案，一個帳號可建立7 個使用者、4 台裝置同時上線、下載內容至10個裝置，即日起到11月11日，心動的粉絲們可以先上活動網站註冊並分享給朋友，即有機會抽到市價破萬的多項迪士尼週邊商品。
另一方面，凱擘大寬頻也於同日宣布，成為華特迪士尼公司旗下Disney+在台官方指定合作數位有線電視營運商，這項備受期待的旗艦串流影音服務將在11月12日於凱擘A1 Box上線，正式與全台消費者見面。
凱擘大寬頻董事長鄭俊卿表示，凱擘以家庭為核心，服務全台超過百萬用戶，我們與Disney+將獨一無二的內容帶進所有用戶家中，真正體現共同為全齡觀眾打造「大螢暢看、歡樂不斷」的居家影、視、聽超凡娛樂饗宴，帶動全新線上觀影趨勢。
凱擘指出，藉由Disney+上架A1 Box並釋出各式無與倫比的精采節目，凱擘將得以提供廣大用戶更豐富多元的影音內容選擇，以及欲罷不能的居家觀影體驗；此外，即日起至11月11日，消費者只要至預約登記網頁留下基本資料，並於服務上線後完成申裝，就能把迪士尼系列官方精美好禮帶回家。