心悸該怎麼辦？該如何預防？醫：多數無礙，留意症狀慎防心肌梗塞

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心悸常見原因
張釗監醫師表示，心悸其實就和頭暈一樣，是個在敘述時較為廣泛的形容，細述狀況繁多，例如心跳變快、心跳變慢、心跳漏拍、心跳節奏變亂等，主要是心臟出現問題所致。
醫師舉例解釋，人體正常心跳約每分鐘60~100下，在一般情況下低於60下為心跳過慢、高於100下則心跳過速，這情況常見因竇房結出現問題所致。而心跳節奏多一拍、少一拍，感覺像小鹿亂撞般，則如因心房期外收縮、心室期外收縮所引起。心房顫動則常會使得心跳變得沒有節奏。
心悸常見４大風險因素
張釗監醫師表示，心悸一般而言較無大礙，常見因素主要包括環境、生理、心理、疾病。環境因素如高溫、濕熱的環境使得呼吸困難，心肺關係密切，進而影響心臟。生理因素則如抽菸、酗酒、藥物影響、荷爾蒙變化、咖啡等，許多民眾在吃了某些特定的食物時，也可能產生心悸，例如有些人喝可樂就會，因人而異。心理因素包括如焦慮、恐慌、生活壓力等，也和精神方面疾病有關。至於疾病則輕如包括發燒、生病，較嚴重也包括心臟方面疾病，如前述提到的心房顫動等，因此患有三高、心血管疾病等相關疾病患者需多留意。
心悸異常症狀速就醫，慎防心肌梗塞、腦中風。
雖然心悸大多無礙，但張釗監醫師也提醒，其引起的起因也可能引起更嚴重的問題，又或者說是個警訊，如心肌梗塞、心臟衰竭、心跳驟停、腦中風等。
因此提醒民眾，發生心悸的當下，除了妥善休息以外，也建議多加觀察身體是否有其他狀況，特別是異常的胸口疼痛，例如若出現胸悶、胸痛、時間較長、甚至出現頭暈、冒冷汗，以及出現左肩、左背、頸部、下巴疼痛等情況，應盡速就醫，此為心肌梗塞的典型症狀。
另一方面，若心悸時出現口齒不清、嘴角歪斜、單側臉部或手腳麻木、無力、莫名頭暈等症狀，則需特別留意腦中風，心房顫動是心悸和腦中風共有的問題，而這些症狀正是近日各界常提倡透過「微笑、舉手、說你好」觀察腦中風的症狀方式。
心悸當下該怎麼辦？該如何預防？
張釗監醫師表示，預防心悸最主要的方式就是排除病理因素，以及其他相關風險，因此在發生心悸時，除了好好休息並觀察有無異常症狀外，也建議多觀察當下的情境，以利日後避免相關風險，例如心悸的當下剛好正在喝咖啡，便可合理的懷疑是否是因咖啡所引起。最重要的是不論輕重，皆建議做個檢查，以助了解可能因素。也特別提醒經常有心悸問題的民眾盡早檢查，避免輕忽當下的心悸可能為較為嚴重的警訊。
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