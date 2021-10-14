大樓火警陳其邁沉重致歉　向市民報告這三點

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一、我已經責成衛生局、社會局、民政局立刻展開對於傷患的醫療照顧工作、住戶後續的生活安置工作，以及不幸罹難者家屬的喪葬協助工作，政府一定會承擔起照顧受災戶的責任。同時我也要求警察局、消防局全力配合檢察官進行火場調查工作，希望能夠盡快查明並公布肇事釀災的事故原因，絕對要做到公開透明，向社會大眾負責。
第二、我們絕對不會迴避責任問題！接下來我會用最快的速度組成行政調查小組，檢視相關機關日常對於包括城中城大樓在內的老舊建築，在行政管理上，是否有疏漏輕忽的地方？是否在遭遇問題或困難的時候，在行政作為上有不夠積極之處？這些我們都要接受行政調查小組的檢視，作為立刻檢討改進的依據。
第三、對於現行消防建管的法規制度，我們立即來全面徹底檢討。在鹽埕區、甚至高雄的其他行政區裡，應該還有好幾棟像城中城一樣老舊的建築，興建於現行的消防建管法規立法之前，呈現外觀最破敗、使用形態最複雜、住戶最弱勢的處境，這些老舊建築在法規上是否仍有不足的部份，導致市民生命財產安全無法獲得充份的保障，我們一定要找出來，透過立法修法的途徑儘快來彌補起來。
最後陳其邁也說，身為市長，要向所有參與火場搶救工作的基層警消人員和醫療人員，說一聲，大家辛苦。並且再一次向所有市民朋友致歉！