韓國盼11月脫口罩、恢復正常生活　達成85%接種率是關鍵

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權埈鬱表示，由於公眾積極參與和醫護人員的奉獻，疫苗接種率正在迅速上升。從目前來看，病例數保持減少勢頭的可能性極高。權埈鬱指出，接種疫苗本身就是最有力的防疫措施，就算不考慮人員流動等其他因素，也足以形成讓病例減少的勢頭。
針對放寬防疫限制，造成病例可能再度上升的問題，權埈鬱表示，在疫苗接種率上升的情況之下，即使確診人數增加，也不會有激增的情況。韓國近來積極提升國內疫苗接種覆蓋率，盼能在10月底達成7成人口以上施打完2劑疫苗，並在11月初轉換成「與病毒共存」（With corona）的防疫體制。根據韓國政府13日數據指出，韓國可望在原訂時程10月23日前，達成7成疫苗覆蓋率。
韓國中央防疫對策本部14日通報，截至當天0時，新增確診1940例，累計確診33萬7679例。截至14日0時為止，韓國國內已經有4018萬5703人施打第1劑疫苗，占全國人口比率為78.3%，完整接種疫苗者則為3162萬5104人，佔61.6%。
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