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韓國盼11月脫口罩、恢復正常生活　達成85%接種率是關鍵

▲韓國政府力拚提高接種率，盼達成85%接種率已逐步放寬防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國政府力拚提高接種率，盼達成85%接種率已逐步放寬防疫措施。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-14 19:20:08

韓國自7月因Delta變種病毒侵襲，境內疫情再度升溫，先前又因中秋假期導致確診狂增，近日新增確診數終於有減少趨勢，當局也持續力推疫苗接種，盼在10月底達成7成人口完成2劑疫苗接種的目標。韓國防疫部門14日表示，只要境內完整接種率達到85%，群體免疫將實現80%左右，將計畫視情況逐步放寬防疫措施，甚至解除口罩禁令。

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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部第二本部長權埈鬱14日在例行記者會上表示，若完整接種率達到85%，群體免疫目標將實現80%左右。從理論上來看，即使不採取戴口罩、禁止群聚、限制公眾場所營業等防疫措施，也能遏止包括Delta變種病毒在內的新冠病毒擴散。

權埈鬱表示，由於公眾積極參與和醫護人員的奉獻，疫苗接種率正在迅速上升。從目前來看，病例數保持減少勢頭的可能性極高。權埈鬱指出，接種疫苗本身就是最有力的防疫措施，就算不考慮人員流動等其他因素，也足以形成讓病例減少的勢頭。

針對放寬防疫限制，造成病例可能再度上升的問題，權埈鬱表示，在疫苗接種率上升的情況之下，即使確診人數增加，也不會有激增的情況。韓國近來積極提升國內疫苗接種覆蓋率，盼能在10月底達成7成人口以上施打完2劑疫苗，並在11月初轉換成「與病毒共存」（With corona）的防疫體制。根據韓國政府13日數據指出，韓國可望在原訂時程10月23日前，達成7成疫苗覆蓋率。

韓國中央防疫對策本部14日通報，截至當天0時，新增確診1940例，累計確診33萬7679例。截至14日0時為止，韓國國內已經有4018萬5703人施打第1劑疫苗，占全國人口比率為78.3%，完整接種疫苗者則為3162萬5104人，佔61.6%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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