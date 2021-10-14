又有醫院誤植疫苗批號？衛生局：當天共263人遭誤植
台北市議員林穎孟昨（13）日爆料，有民眾向她陳情疑似打到過期的AZ疫苗。雖然北市衛生局方面隨即回應，表示是醫療院所誤植疫苗批號導致的誤會，台北市長柯文哲也直指是個案，不過林穎孟今天下午再度爆料，有兩名民眾也疑似接種到過期疫苗。晚間衛生局也發表聲明，表示該醫療院所在10月1日時，該批號的疫苗就已經全數施打完畢，也因此同為誤植情況。
記者丁上程／台北報導
2021-10-14 19:32:12
衛生局方面表示，康寧醫院10月8日施打AZ疫苗計263人，共有2個批號，分別為210159-CDC(效期1101130)施打242人，A1080-CDC(效期1110131)施打21人，合計施打263人，因該院電腦資訊系統未更新疫苗批號，接種紀錄以批次上傳至全國預防接種資訊系統（NIIS），造成263人的疫苗接種紀錄均誤植為批號K004C-CDC，實際上並無存放及提供過期疫苗之情形。
衛生局強調，已給予該院行政指導，接種疫苗前務必三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，並檢核疫苗接種紀錄上傳正確性，除請康寧醫院及中心綜合醫院提交異常事件檢討報告，並要求醫院於疫苗批號修正後應逐一通知民眾以維護其權益。
※【NOWnews 今日新聞
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