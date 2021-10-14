曾馨瑩呼籲疫苗盡早打　證實郭台銘「密謀大計畫」

曾馨瑩、蔡依珊與金鐘獎女配角得主簡嫚書，今（14）日出席彩妝品牌2021粉紅絲帶乳癌防治點燈記者會，曾馨瑩與丈夫郭台銘出國催單BNT疫苗，不過預約狀況不如預期，曾馨瑩受訪表示：「只想疫苗買了早點來、大家早點打，就有更多保護，盡力把這件事做好就好，其他沒有特別討論，我自己還在排第二劑，呼籲大家選擇自己適合的疫苗盡早打。」近來有傳郭台銘正在練習鴻華研發的電動車，曾馨瑩證實：「有的，大家敬請期待。」
記者羅凌筠/新北報導
2021-10-14 20:07:13｜2021-10-14 20:21:22
另外蔡依珊的小兒子連安捷，最近代表美國學校參加籃球比賽，因為長相宛如翻版連勝文，受到外界關注，對此，蔡依珊表示：「小孩喜不喜歡打球，有學到運動家精神比較重要。」其他事情不是關注的焦點。
曾馨瑩本身非常注重身體健康，她呼籲：「現階段齊心對抗疫情，也不能忽視其他疾病的存在，需要大家持續關心自身與親友的健康，提醒彼此定期檢查、追蹤，及早發現治療，才能達到真正的乳癌防治。」蔡依珊則提到：「乳癌是女性罹患的四大癌症之首，希望透過點燈活動，提醒大家對於乳癌防治的關注度，也歡迎民眾在這幾天抽空來美麗的新月橋走走、運動，擁有更健康的生活態度。」
簡嫚書為了這次公益活動，擔任導演拍攝1部微電影，她表示：「自從當母親後比以往更重視身體健康與規律生活，尤其現在罹患乳癌的年齡層持續下降，希望透過這次的微電影，運用不同管道讓更多年輕族群重視乳癌議題，現在的醫療資源都很充足，只要及早發現都能有很高的治癒力，也希望大家喜歡這次的戲劇作品。」
※【NOWnews 今日新聞
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