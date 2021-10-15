世衛新專家小組納中國人　中方不鬆口配合調查

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澎湃新聞報導，中國外交部14日舉行例行記者會，有記者提問中方如何回應此事，以及如果這個團隊要求來中國進行調查，中國是否同意。
趙立堅首先說，中方注意到世衛官網公布的這個諮詢小組成員遴選情況，中國科學院北京基因組研究所副所長楊運桂入選。
他說，疫情發生以來，中方和世衛開展聯合研究，兩次邀請世衛專家到中國開展實地考察，「取得了重要積極成果，為全球溯源科學合作奠定了良好基礎」。
趙立堅稱，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的「政治操弄」，但並未直接回覆是否會讓這個新科學家團隊到中國調查。
他說，希望包括世衛秘書處及諮詢小組在內的有關各方，切實秉持客觀、科學、負責任的態度，按照世衛大會決議要求和相關授權，以第一階段聯合研究為基礎，堅持全球視角，客觀公正履職，真正為全球病毒溯源和抗疫合作作出積極貢獻。
綜合外電報導，前述諮詢小組由26名專家組成，將負責制定一個新全球框架，用以研究新地方流行病和全球大流行病病原體起源可能性。
世衛首席緊急情況專家萊恩（Michael Ryan）表示，這個新專家小組可能是確定SARS-CoV-2病毒（導致COVID-19的病毒）起源的最後機會，這種病毒已導致全世界停頓。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101014