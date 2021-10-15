遭渣男威脅「錢都給我」　楊繡惠飆罵一句話狠斷孽緣

楊繡惠近來與「資生堂千金」李宓、ㄚ頭一同上《聽媽媽的話》，她在節目上透露曾遇到想把她收入「整碗端走」的渣男，讓當時的她氣到直接回嗆，甚至嚇壞一旁藝人，而楊繡惠現在想起來則搞笑地說：「年紀大了之後，對感情的想法不同了，現在怕遇到只要財的男人，說好的騙色呢？」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-15 10:00:00｜2021-10-15 10:24:49
楊繡惠自爆是個重感情的人，尤其對家人花錢絕不手軟，除了送給哥哥一棟房子之外，還花100萬替姪子裝潢新家，唯獨對男友才會公私分明，透露曾經有任男友對她說：「從今天開始，妳賺的錢全部交給我管！」起初楊繡惠不想傷感情就含糊帶過，沒想到男方三番兩次提醒，甚至打電話威脅：「妳真的很皮，我叫妳錢都歸我管都沒在聽。」楊繡惠顧不得有其他藝人在場，直接飆罵：「我從小到大賺的錢都是交給我媽媽，你以為你是誰？」立刻斬斷戀情，另外楊繡惠也開玩笑表示，年輕的時候怕被騙身體，現在老了怕人家只騙財不騙色。
「資生堂千金」李宓雖然帶給人公主般形象，但她自認是傻大姊個性，溫馴沒脾氣，所以在感情上很容易吃虧被騙，還被朋友封為「渣男磁鐵」。李宓透露當時經紀人很擔心她突如其來的婚訊，但她卻傻回：「我已經答應人家了，答應的事情就要做到。」經紀人聽完氣得罵她一頓，李宓還因此痛哭。所幸李宓婚姻生活甜蜜，目前懷孕8個月，即使挺著孕肚身材仍十分纖細，她自爆自己食量超大，尤其愛吃甜食，最高記錄曾一口氣吃下22塊蛋糕，跌破眾人眼鏡。