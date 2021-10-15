GOGORO忙西進！光陽IONEX趁勢攻破PBGN聯盟搶下電車第二

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電車市場今年進入「戰國時期」，光陽3月盛大舉行Ionex 3.0系列的上市儀式，其中更端出號稱「電車小鋼炮」的性能車款S7R，引起眾多追求速度感的車主驚豔。如今電車大戰逐漸白熱化，光陽本月也陸續交車S7R，似乎有以「電車最速」車款，迎接這場大戰的意味。
品牌掀起大戰，正是消費者入主的最好時機，尤其現今地方政府推出加碼補助優惠，讓電車入手門檻也逐漸親民。其中，台北市舊換新補助最高更達到2.7萬元，若再加上光陽獨家加碼S7R系列購車金8000元的話，整體售價現折3.5萬元。
以光陽新車S7R系列為例，S7R Keyless版原價9萬8800元，經補助後僅6萬3800元即能入手；S7R ABS版建議售價為10萬6800元，若扣掉3.5萬元補助，就能以7萬1800元的價碼購得；而前300名購車的熱血騎士，更可獲得專屬行車紀錄器與手機座等市價達8560元的超值好禮。
光陽為慶祝新車上市，除了提供高昂補助，在年底前購車還加碼「騎到飽」與「尊榮換電」等服務人人免費。以每月499計算，免費的尊榮換電服務能為車主省下1497元。而若是I-ONE系列車主，年底前免費騎到飽服務，則可為荷包省下1497元；如果你是S6、S7、S7R車主則省更多，購車後即省下2397元。