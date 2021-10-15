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GOGORO忙西進！光陽IONEX趁勢攻破PBGN聯盟搶下電車第二

▲光陽Ionex 3.0自3月發表以來，S7R系列即深受年輕族群關注。（圖／光陽提供）
▲光陽Ionex 3.0自3月發表以來，S7R系列即深受年輕族群關注。（圖／光陽提供）

生活中心/綜合報導

2021-10-15 19:00:00

自從PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟成立以來，各大車廠連袂推出多款新車，持續壯大國內電動機車市場。其中，甫上市新款Ionex 3.0系列的光陽KYMCO，近期更異軍突起，10月新車領牌數衝上亞軍，穩坐PBGN聯盟第二大品牌地位。

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根據業者提供數據，光陽品牌9月領牌數為216輛，已是拿下PBGN聯盟的半壁江山；而時序來到10月過後，截至8日為止就已超過上月成績，領牌數達到265輛，名列全品牌第二名，顯示出消費者對其熱愛，讓光陽僅用1個月時間就讓電車市場大洗牌。

▲光陽IONEX連續四月爆發性成長，橫掃PBGN聯盟半壁江山，搶下電車市場No.2。（圖／資料照片）
▲光陽IONEX連續四月爆發性成長，橫掃PBGN聯盟半壁江山，搶下電車市場No.2。（圖／資料照片）
電車市場今年進入「戰國時期」，光陽3月盛大舉行Ionex 3.0系列的上市儀式，其中更端出號稱「電車小鋼炮」的性能車款S7R，引起眾多追求速度感的車主驚豔。如今電車大戰逐漸白熱化，光陽本月也陸續交車S7R，似乎有以「電車最速」車款，迎接這場大戰的意味。

品牌掀起大戰，正是消費者入主的最好時機，尤其現今地方政府推出加碼補助優惠，讓電車入手門檻也逐漸親民。其中，台北市舊換新補助最高更達到2.7萬元，若再加上光陽獨家加碼S7R系列購車金8000元的話，整體售價現折3.5萬元。

▲台灣二輪機車市場油電機車累計占比：88.9：11.1（統計期間：2021.01.01~2021.10.08）。（圖／資料照片）
▲台灣二輪機車市場油電機車累計占比：88.9：11.1（統計期間：2021.01.01~2021.10.08）。（圖／資料照片）
以光陽新車S7R系列為例，S7R Keyless版原價9萬8800元，經補助後僅6萬3800元即能入手；S7R ABS版建議售價為10萬6800元，若扣掉3.5萬元補助，就能以7萬1800元的價碼購得；而前300名購車的熱血騎士，更可獲得專屬行車紀錄器與手機座等市價達8560元的超值好禮。

光陽為慶祝新車上市，除了提供高昂補助，在年底前購車還加碼「騎到飽」與「尊榮換電」等服務人人免費。以每月499計算，免費的尊榮換電服務能為車主省下1497元。而若是I-ONE系列車主，年底前免費騎到飽服務，則可為荷包省下1497元；如果你是S6、S7、S7R車主則省更多，購車後即省下2397元。

▲光陽IONEX電車最速S7R以史上最強白牌車之姿，正面迎擊電車大戰！（圖／資料照片）
▲光陽IONEX電車最速S7R以史上最強白牌車之姿，正面迎擊電車大戰！（圖／資料照片）
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