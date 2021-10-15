為「城中城」逝者默哀 柯建銘：黨團將捐100萬元慰問金
高雄鹽埕的城中城大樓昨天凌晨發生大火，由於住戶多長輩、樓梯間堆滿雜物，造成46人死亡，41人輕重傷。民進黨立院黨團民進黨立法院黨團總召柯建銘今（15）凌晨1點多在臉書表示，黨團將捐贈新臺幣一百萬元慰問金給城中城，希望與傷者、罹難者家屬攜手共度難關。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-15 07:36:51
本次城中城大樓失火，造成46人死亡，41人輕重傷，是高雄市近32年來傷亡最嚴重的火災意外，由於住戶多為弱勢的長輩，後續醫療、治喪問題亟待政府與社會相助，也顯示出沒有管委會的老舊大樓，能否修繕或都更，還是危老重建，正考驗地方政府的整頓能力。
立法院也對城中城失火事件展現高度關注，內政委員會在18日將邀請內政部、消防署、警政署、營建署及衛福部等首長，就如何進行提升老舊社區公安、消防、逃生演練，進行專案報告。
針對城中城失火事件，昨天晚上民進黨籍6位立委，劉世芳、李昆澤、邱志偉、許智傑、邱議瑩和賴瑞隆先行宣布將捐出一個月所得，匯入高雄市社會局捐款帳戶，指定用於大火相關用途。
今天凌晨民進黨黨團總召柯建銘在臉書發文表示，城中城大樓火災事件，造成多位國民死傷之不幸意外，深感痛心，為逝者默哀、為傷者祈福。
柯建銘也表示，民進黨立法院黨團捐贈新臺幣一百萬元慰問金，給高雄市社會局捐款帳戶，指定用於大火相關用途，也期盼能夠拋磚引玉，攜手共度難關，願一切平安。