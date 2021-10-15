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城中城大火「吵架情侶」列被告　疑丟餘燼燒到瓦斯罐釀禍

▲高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生火災，造成重大死傷。 （圖／高雄市政府提供）
▲高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生火災，造成重大死傷。 （圖／高雄市政府提供）

新頭殼

2021-10-15 07:47:15

高雄鹽埕區「城中城」大樓火警釀46死41傷，檢警調查起火原因，在1樓郭姓住戶房內找到燒焦香爐，且發現郭姓住戶黃姓女友曾入內喝酒，離開後就冒出火光，目前已將兩人列為重要關係人，警方初步調查認為應有火源引爆放在茶具行內的卡式爐瓦斯，才瞬間爆炸，引起大火。警方訊問後將郭姓男子和黃姓女子列為犯罪嫌疑人，今天（15日）移送高雄地檢署複訊。

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高雄鹽埕區城中城14日凌晨近3點發生大火，造成重大傷亡。檢警初判起火點位在城中城1樓茶具行，郭姓男子和黃姓女子接受警方詢問時否認故意縱火，但檢警在後方房間內找到燒焦的香爐，目前已由鑑識人員帶回檢視釐清案情。而當地警方對這對男女印象深刻，因兩人經常到城中城1樓茶具行找老闆在中庭喝酒聊天，常因喧嘩聲過大遭到檢舉，警察多次到場關切勸導。

根據檢警調查，從事臨時工的50多歲郭姓男子與50多歲黃姓女子為情侶關係，前一天深夜兩人在套房裡發生爭吵，郭姓男子負氣騎機車離開，黃姓女子則繼續和友人飲酒，過程中燒沉香驅蚊，黃姓女子14日凌晨離開時，疑似把餘燼隨意亂扔到垃圾桶起火，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

檢警指出，黃姓女子14日晚間被警方傳喚說明時坦承確實有燒沉香驅蚊，但否認故意縱火，強調不清楚為何會發生火災，也不認為火災與她丟棄檀香餘燼的行為有關。黃姓女子第一時間供稱，檀香餘燼是丟在垃圾桶，後來又改口說帶走處理，最後又改口稱忘記怎麼處理，被認為涉有重嫌，訊問被列為犯罪嫌疑人，今天移送高雄地檢署由檢察官複訊。

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