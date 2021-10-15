中國男染病失聯當看護去　韓療養院爆大規模疫情

新冠疫情期間，疫調精準與民眾的配合度是重要關鍵，稍有不慎，都可能形成防疫破口。有韓國媒體近日報導，1名60多歲的中國男子在等待病毒檢測結果期間失聯，赴南楊州市一家療養院做護理員，結果該院爆發大規模群聚疫情，不排除會被以違反《傳染病防治法》調查起訴。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-15 08:18:40
根據韓國《中央日報》報導，韓國防疫官員14日透露，該名男子5日在首爾永登浦保健中心接受檢測，當時被告知是陰性反應。然而，他於次日再次接受病毒篩檢時，卻呈陽性反應，當保健中心7日試圖聯絡他時，卻發現他手機已經關機，處於失聯狀態，保健中心隨即通報。
男子於12日在南楊州市一家療養院被找到時，已經在那裡工作了5天，為了順利謀職，男子報到時出示的是自己5日的病毒檢測陰性報告。
在男子於療養院工作的這幾天，院裡陸續有人染疫，數量達到52人之多，其中還有43人是所謂的突破性感染，意即完整接種過疫苗卻仍染疫。
雖然韓國防疫中心尚未確認，該名中國男子是否就是造成這波疫情的直接原因，而先將他轉到醫療中心接受治療，但之後不排除將以涉嫌違反《傳染病防治法》為由立案調查。
※【NOWnews 今日新聞
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